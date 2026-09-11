Circuitul WTA se află în pericol financiar. Estimările spun că pierderile totale din anul 2026 vor ajunge la borna de 23 de milioane de dolari.
În momentul de față, organizația WTA dispune de lichidități în valoare de numai 15 milioane, iar, dacă traiectoria actuală nu va fi corectată, riscul de intrare în faliment devine real, începând cu anul 2027, anunță Telegraph.
Circuitul WTA, în impas financiar
Publicația britanică informează că marea parte a pierderilor suferite în acest an vine ca rezultat al încheierii premature a înțelegerii potrivit căreia Turneul Campioanelor avea să fie organizat la Riad, timp de trei ediții.
Deși 2026 ar fi trebuit să fie ultimul an în care Riad găzduia Turneul Campioanelor, oficialii WTA au mutat competiția la Indian Wells, înainte de îndeplinirea condițiilor contractului inițial.
Chiar dacă decizia de a rupe legăturile cu Arabia Saudită a fost felicitată de multe voci, schimbarea presupune ca WTA să finanțeze organizarea evenimentului.
Greutățile financiare au nevoie de un răspuns, în lunile următoare, iar, în acest sens, devine tot mai probabil ca noul CEO, Valerie Camillo, să fie înlocuită.
Sorana Cîrstea, cu șanse de calificare la Turneul Campioanelor
Programat în acest an la Indian Wells, în săptămâna 8 - 15 noiembrie, Turneul Campioanelor ar putea alinia la start o româncă, pentru prima oară, după șapte ani.
În perioada 2014 - 2019, Simona Halep a bifat cinci calificări la această competiție, în cadrul căreia a jucat o finală, la prima prezență.
Întrebat la VOYO SPORT LIVE despre posibilitatea obținerii calificării la Turneul Campioanelor, antrenorul Soranei Cîrstea, Artemon Apostu-Efremov, a recunoscut că acest lucru ar fi „o realizare senzațională” în cariera Soranei Cîrstea.
Cu două turnee de o mie de puncte rămase de jucat, la Beijing și Wuhan, Sorana Cîrstea poate spera la cel puțin o clasare care i-ar conferi statutul de rezervă la Turneul Campioanelor.
„Evident, când ești în zona locului 10, poți să te gândești la Turneul Campioanelor. Dar sunt încă multe puncte puse în joc.
Contează foarte mult cum se distribuie aceste puncte. Dacă vor câștiga doar jucătoarele din fața ei aceste puncte, atunci diferența se va mări. E greu de spus, mai sunt două turnee WTA 1000, care pot să schimbe ierarhie.
Cel mai sănătos e să o luăm pas cu pas, turneu de turneu, iar, la sfârșit, vom trage linie și vom vedea. Dacă reușește să ajungă la Turneul Campioanelor, ar fi o realizare senzațională,” a afirmat Artemon Apostu-Efremov, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.