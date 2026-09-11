Circuitul WTA se află în pericol financiar. Estimările spun că pierderile totale din anul 2026 vor ajunge la borna de 23 de milioane de dolari.

În momentul de față, organizația WTA dispune de lichidități în valoare de numai 15 milioane, iar, dacă traiectoria actuală nu va fi corectată, riscul de intrare în faliment devine real, începând cu anul 2027, anunță Telegraph.

Circuitul WTA, în impas financiar

Publicația britanică informează că marea parte a pierderilor suferite în acest an vine ca rezultat al încheierii premature a înțelegerii potrivit căreia Turneul Campioanelor avea să fie organizat la Riad, timp de trei ediții.

Deși 2026 ar fi trebuit să fie ultimul an în care Riad găzduia Turneul Campioanelor, oficialii WTA au mutat competiția la Indian Wells, înainte de îndeplinirea condițiilor contractului inițial.

Chiar dacă decizia de a rupe legăturile cu Arabia Saudită a fost felicitată de multe voci, schimbarea presupune ca WTA să finanțeze organizarea evenimentului.

Greutățile financiare au nevoie de un răspuns, în lunile următoare, iar, în acest sens, devine tot mai probabil ca noul CEO, Valerie Camillo, să fie înlocuită.