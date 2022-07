Cristi Bălgrădean a ieșit la rampă și i-a salvat pe elevii lui Dan Petrescu. Portarul a apărat penalty-ul executat de Alexandru Albu, iar CFR Cluj a câștigat primele puncte din acest sezon de Superliga.

Cristi Bălgrădean: ”Aveam nevoie de un asemenea meci”

„Da, a fost un meci care inițial părea mai ușor, dar n-a fost deloc ușor. Era s-o comitem, să zic așa, din nou, la ultima fază. Toți băieții au jucat extraordinar, am muncit pentru victoria asta. Am fost într-o pasă mai proastă după ratarea calificării în Champions League, am fost puțin cu moralul scăzut.

Antrenorul decide dacă merit sau nu să fiu titular. Despre golul cu Pyunik, am spus și atunci după meci, nu știu dacă trebuie să clarific ceva. Eu spun că echipa a arătat bine în toate meciurile, chiar vorbeam cu colegii și spuneam că noi când jucăm bine nu câștigăm. Aveam nevoie, am avut un moral scăzut, să zic așa. Aveam nevoie de un asemenea meci, consider că am muncit și meritam victoria”, a spus Bălgrădean, după meci.

CFR Cluj 1-0 Rapid

Ardelenii au început cu dreptul noul sezon, reușind să depășească umilința cu Pyunik Erevan. Yuri a deschis scorul încă din prima repriză, iar jucătorii lui Petrescu au reușit să își mențină avantajul pe tabelă, însă nu fără emoții. Rapid a primit un penalty cu ajutorul VAR în prelungirile partidei, după un henț al lui Hoban, însă Bălgrădean a apărat șutul lui Albu.

Rapid pierde astfel primul meci, însă Adrian Mutu are și probleme de lot, după ce a fost obligat să facă trei schimbări încă din prima repriză, după accidentările lui Vojtus, Belu-Iordache și Romario Moise.

Pentru CFR Cluj urmează duelul cu Inter d'Escalades din al doilea tur al preliminariilor UEFA Europa Conference League, joi, de la 20:30, iar în a doua etapă din Superligă se duelează cu FC U Craiova, sâmbătă, de la 21:30.

De cealaltă parte, Rapidul joacă în etapa următoare pe teren propriu cu FCSB, duminică, de la 21:30.