Craioveanu a plecat si el de la Craiova dupa disparitia lui Piturca din club! "Nu vreau sa fiu obositor, nu sunt pus in valoare. Getafe m-a dat afara ca veneam prea des la Craiova"

CSU Craiova a ramas si fara ambasador!

Craioveanu s-a suparat dupa plecarea lui Piturca si a decis sa renunte si el la functia detinuta in club. E suparat si ca parerea nu i-a fost luata in calcul pentru deciziile majore din club. Craioveanu sustine ca a fost dat afara de la Getafe din cauza implicarii la Universitatea. Fostul oficial anunta o varianta surpriza pentru banca CSU: Corneliu Papura, omul de incredere al patronului Rotaru.

"Vreau sa ma retrag, am impresia ca nu sunt pus in valoare asa cum trebuie. Nu vreau sa fiu obositor. Am avut contract doar in primul am, pe urma nu. De la Getafe am fost dat afara acum doi ani pentru ca veneam prea des la Craiova. Nu mi s-a cerut sfatul de multe ori. Nu ma intreba nimeni nimic. Ce sa fac? Sa ocup un post degeaba? Sunt alti fosti jucatori care au o imagine mai bna. Nu am ce sa mai vorbesc cu Rotaru. M-a dezamagit si faptul ca Piturca a fost dat afara.

Era antrneorul ideal pentru a lupta la titlu. Avea nevoie de jucatori si nu i s-au adus. Sunt multe lucruri pe care le-a cerut. Cred ca el a renuntat cand a vazut ca nu mai are sanse. Voia sa se bata la titlu, dar a vazut ca nu are ajutor. De ce n-a fost adus Nistor cand era Piturca antrenor?

Toti vrem campionatul. Cu putin efort, cred ca se putea lua campionatul. Daca vrei campionatul, trebuie sa faci investitii. Poate e mai bine pentru club sa renunt. Fac public ca renunt la post. Cred ca urmatorul antrenor va fi Cornel Papura, va ramane el o perioada. A fost mereu aproape de club", a spus Craioveanu la Digisport.