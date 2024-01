După aproximativ două săptămâni în care s-a vorbit despre mutarea lui Radu Drăgușin în Premier League, iată că s-a oficializat în cele din urmă transferul internaționalului român la Tottenham Hotspur.

Costel Pantilimon, ex-Manchester City, a comentat transferul lui Radu Drăgușin în Premier League

Costel Pantilimon, singurul român campion în Premier League, a vorbit despre plecarea lui Radu Drăgușin la Genoa și a subliniat faptul că fotbalistul și-a făcut un nume important în fotbalul italienesc.

De asemenea, actualul președinte de la Poli Timișoara a precizat că Radu Drăgușin trebuie să-și găsească un mediu cu valori apropiate și crede că fotbalistul va face față presiunii din eșalonul de top al Angliei.

”El vine dintr-un campionat din primele patru din lume. Și-a făcut un nume destul de important în Italia. Are potențial de creștere. Are încredere foarte mare. Alegerea pe care a făcut-o îi va testa limitele. Cred că va avea sprijinul antrenorului și al clubului. Există o competiție atât de acerbă în campionat, nu ai respiro. În alte campionate ai meciuri mai ușoare, aici nu e cazul.

E un nivel foarte ridicat. Competiția te forțează să fii mai bun. Cred că va face față atât timp cât va avea încrederea antrenorului. Cu siguranță nu se va schimba antrenorul de pe azi pe mâine. Eu cred că a contat și părerea antrenorului.

O organizație destul de puternică (n.r. Tottenham), dar nu atât cât să poată câștiga trofee. Au avut o perioadă bună cu Pochettino. Ei nu erau o prezență constantă în TOP 4. Cred că au fost la limită să fie o dată campioni. Cred că are una dintre cele mai spectaculaose baze de antrenament. Ei și investesc.

Tottenham nu a avut salarii foarte mari. Ei au avut tot timpul o balanță. Nu sunt salarii exagerate. Mi se pare un salariu destul de bun. Cred că la Harry Kane a fost o discuție când i-au făcut 100.000 de lire pe săptămână, dar după mult timp.

Îl felicit pe el și pe oamenii din jurul lui. Campionatul Angliei este mediatizat, toată lumea vorbește. Tottenham e o echipă care vinde. Pentru el e important să se găsească într-un mediu cu valori apropiate”, a spus Costel Pantilimon, potrivit DigiSport.

Antrenorul lui Drăgușin are planuri mărețe în Premier League: "Suntem în lupta pentru titlu!"

"Dacă v-aș fi spus că nu suntem în cursa pentru titlu, v-ați fi uitat la mine și ați fi spus: 'Haide, Ange!'. Suntem în cursa pentru titlu! Am mai zis-o. Dacă suntem în punctul în care avem șanse, de ce să excludem această posibilitate?

Am trecut printr-o perioadă dificilă, dar am rezistat acolo sus. Am avut patru meciuri în care rezultatele nu au fost cele dorite, însă revenim. Cred că prestațiile noastre din cea mai mare parte a sezonului au fost consistente", a spus Ange Postecoglou, citat de ESPN.