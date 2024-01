Antrenorul lui Drăgușin are planuri mărețe în Premier League: "Suntem în lupta pentru titlu!"

La conferința de presă de dinaintea meciului cu Manchester United (duminică, ora 18:30), Postecoglou a afirmat că echipa sa are capacitatea de a se lupta pentru câștigarea titlului.

Ange Postecoglou se gândește la câștigarea titlului cu Tottenham

După un start excelent de sezon, Tottenham a avut parte de o lună foarte slabă în intervalul noiembrie - decembrie, când a înregistrat patru înfrângeri și o remiză. Londonezii, care au acuzat și numeroase probleme medicale, se află în prezent pe locul 5, cu 39 de puncte, la șase lungimi în spatele liderului Liverpool.

"Dacă v-aș fi spus că nu suntem în cursa pentru titlu, v-ați fi uitat la mine și ați fi spus: 'Haide, Ange!'. Suntem în cursa pentru titlu! Am mai zis-o. Dacă suntem în punctul în care avem șanse, de ce să excludem această posibilitate?

Am trecut printr-o perioadă dificilă, dar am rezistat acolo sus. Am avut patru meciuri în care rezultatele nu au fost cele dorite, însă revenim. Cred că prestațiile noastre din cea mai mare parte a sezonului au fost consistente", a spus Ange Postecoglou, citat de ESPN.

Tottenham a câștigat de două ori titlul în Anglia, ultima oară în 1961. Formația londoneză, o prezență constantă în partea superioară a clasamentului din Premier League, a cucerit ultimul trofeu în 2008, Cupa Ligii Angliei.

La meciul cu Manchester United, de duminică, la Tottenham ar putea debuta Radu Drăgușin, fundașul român care a fost cumpărat de la Genoa.