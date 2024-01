Vedeta din echipa lui Dorinel Munteanu visează la un transfer în Spania: „Iubesc acest campionat”

Fotbalistul ofensiv în vârstă de 22 ani transferat de Oțelul Galați de la Unirea Dej în vara anului trecut a dezvăluit că își dorește să prindă un transfer în Spania.

„Pentru acest an, îmi propun să fiu sănătos, în primul rând, să nu am parte de accidentări şi să mă pot bucura de fotbal, de meciuri, de antrenamente. Nu ştii niciodată încotro te duce viaţa de fotbalist, aşa că încerc să mă bucur şi să trăiesc în prezent.

Ce va fi în viitor, vom vedea. Eu îmi doresc să joc în continuare, şi să-mi ajut echipa cât de mult pot cu reuşitele mele şi de ce nu, la finalul campionatului să fiu chiar în topul clasamentului golgheterilor.

Campionatul de vis pentru mine este cel spaniol. Iubesc acest campionat, fotbalul care se joacă acolo, pasiunea cu care spectatorii trăiesc meciurile şi jucătorii de clasă care fac spectacol sezon de sezon în Spania. Dacă ar fi să închid ochii şi să visez un campionat în care aş vrea să joc, cu siguranţă, în Spania ar fi alegerea mea.

Pop susține că se simte bine la Oțelul Galați

Mă simt foarte bine la Oţelul. Încă de la început băieţii m-au integrat foarte bine şi am găsit aici un grup unit şi frumos. În urma sezonului bun pe care l-am avut la Unirea Dej, se pare că am atras atenţia lui Dorinel Munteanu şi astfel, fiind prima echipă care şi-a exprimat interesul în a mă transfera vara trecută, am acceptat fără să stau pe gânduri. Mai ales că ştiam şi atmosfera din tribune de la meciuri de aici.

Sunt foarte bucuros că am primit aici şansa de a juca în primul eşalon şi voi rămâne mereu recunoscător tuturor oamenilor din acest club şi din Galaţi”, a spus Alex Pop, potrivit Orangesport.

Nouă goluri și o pasă decisivă are Alexandru Pop în acest sezon de Superliga, în tricoul Oțelului Galați.

Un milion de euro este cota de piață a atacantului central, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.