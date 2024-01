Gigi Becali calcă pe urmele lui Dan Șucu! Un atacant care a rupt plasele în Kosovo, așteptat la FCSB

Nu este exclus, însă, ca italianul să plece de la FCSB în această iarnă, un motiv în plus pentru patronul vicecampioanei să aducă un vârf.

Luis Phellipe, Baba Alhassan și Nana Antwi sunt jucătorii careu au semnat cu FCSB în această iarnă, iar un al patrulea este pe cale să li se alăture „roș-albaștrilor”.

Atacantul Jalen Blesa (22 de ani), care a marcat opt goluri şi a oferit trei pase decisive în acest sezon pentru FC Prishtina (Kosovo), ar putea fi următoare mutare a lui Becali, potrivit Kosovar Football.

„Jalen Blesa o va părăsi pe FC Prishtina în această perioadă de mercato.

Oleksandriya, Universitatea Craiova, Sheriff Tiraspol și FCSB au trimis oferte pentru atacantul spaniol.

Blesa a ieșit în evidență în acest sezon cu cele opt goluri și trei pase decisive ale sale”, scrie sursa citată mai sus.

???? Jalen Blesa will leave FC Prishtina this transfer window!

Oleksandriya, Universitatea Craiova, Sheriff Tiraspol & FCSB have all sent offers for the Spanish striker. ⏳

Blesa has been outstanding in the #AMSL this season with 8 goals and 3 assists. ???? #AlbiMallSuperliga pic.twitter.com/tleMAPCOVD