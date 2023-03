Fostul portar ocupă acum funcția de manager general la Politehnica Timișoara, clubul care l-a lansat în fotbalul mare și de la care s-a transferat la Manchester City, poate cea mai importantă experiență din cariera sa de fotbalist.

Singurul român campion în Premier League a vorbit pe larg, în dialog cu Sport.ro, despre noua provocare din cariera sa și despre planurile pe care le are la Poli Timișoara, pe care vrea să o readucă în prim-planul fotbalului românesc.

Costel Pantilimon: ”Facem tot posibilul să rămânem în Liga 2”

Cum e pentru dumneavoastră această nouă provocare, la Timișoara?

Cum să fie, e o situație nouă, e ceva nou și pentru mine, dar e ceva plăcut. Sunt lucruri care îmi plac și sper să reușim să ducem proiectul la bun sfârșit cu rezultate.

Este mai greu decât v-ați fi așteptat?

Știam în mare parte despre ce e vorba, dar când ești la fața locului vezi tot mai multe. Sunt lucruri la care mă așteptam, nu e ceva nou. Important este, pentru mine și echipa mea, să găsim soluțiile cele mai bune și să putem crea un mediu propice pentru performanță și stabilitate clubului.

Ați adus lângă dumneavoastră câteva nume sonore, mai plănuiți să aduceți și pe altcineva?

Eu îmi doresc alături de mine oamenii care au făcut ceva pentru acest club și oamenii care reprezintă foarte mult în fotbalul românesc. Îmi doresc oamenii care știu ce înseamnă clubul Poli, știu că fiecare poate să aducă un aport consistent la o schimbare. Copiii, în primul rând, trebuie să aibă repere sănătoase, asta ne dorim, ăsta e unul dintre principiile pe care lucrăm. E important ca tot ce înseamnă copii promovați să aibă repere sănătoase, cum îl avem pe Paul, cum îl avem pe Rotariu.

Poli Timișoara este penultima în Liga 2, cu 12 puncte, la egalitate cu ultima clasată, Unirea Constanța.

După ce ați văzut primele două meciuri din 2023, care este obiectivul clubului pentru restul sezonului?

Încercăm să facem tot posibilul să rămânem în Liga 2, dar asta nu înseamnă că nu știam situația dificilă în care ne găsim. Șanse sunt în continuare, șanse au fost și în momentul în care am venit noi, am transmis și staff-ului și jucătorilor că avem încredere în ei că pot face o muncă bună. Deocamdată, primele două rezultate nu au fost cele pe care le-am așteptat și le-am dorit. Acum urmează un meci destul de important pentru noi, din toate punctele de vedere, cât și pentru suporteri, un meci cu Dinamo, din care sperăm să scoatem maximum și jucătorii să aibă încredere pentru ceea ce urmează în continuare.

Bănuiesc că în această perioadă ați avut probleme mai importante, dar ați aflat ceva despre proiectul unui stadion?

Am discutat inclusiv proiectul unui stadion, avem și zilele următoare discuții cu oameni de la Consiliul Județean, de la primărie. Discuțiile le purtăm, toată lumea își dorește. Sperăm ca ei să concretizeze cât mai repede această situație și să vedem că, ușor, ușor, se pun cărămizile unui stadion. Timișoara are nevoie de infrastructură, în primul rând să se înceapă cu un stadion, unde oamenii, în număr foarte mare, își doresc să vină la fotbal și să susțină echipa Poli.

”N-am dispărut brusc. Mi-am focusat atenția pentru a doua parte a carierei”

În ultimii doi ați dispărut complet din fenomen, v-ați încheiat brusc cariera. Cum ați luat această decizie?

Decizia am luat-o în așa fel încât am ales a doua parte a carierei, mi-am făcut studiile. N-am dispărut brusc. N-am fost eu un jucător care să fie zi de zi pe micul ecran, am preferat să fiu tot timpul recunoscut prin ceea ce fac pe teren, nu foarte mult prin media. Dar întotdeauna am avut o relație foarte bună cu voi și cine a purtat legătura cu mine știe că tot timpul am preferat să vorbesc atunci când chiar era ceva de spus. Legat strict de mine, da, mi-am urmat pașii normali, am urmat anumite studii, mi-am focusat atenția pentru a doua parte a carierei.

Sunteți singurul român campion în Premier League...

Da, într-adevăr, tocmai de asta zic că prefer ca altcineva, nu știu, voi sau foști colegi de-ai mei, lumea care e în fenomen, să vorbească pentru performanțele pe care le facem noi. Mă bucur că am putut să fiu parte dintr-un fotbal bun, la cel mai înalt nivel. Sunt bucuros pentru ce am realizat în cariera de fotbalist.

Manchester City, Sunderland și Watford sunt echipele pentru care Costel Pantilimon a evoluat în Premier League

Fostul portar a mai evoluat și în Championship, timp de două sezoane, la Nottingham Forest

Puteți să faceți un top 3 al celor mai frumoase momente din cariera de fotbalist?

Nu știu, sunt multe. Uite, și pașii pe care i-am urmat de mic copil, cu realizări la nivel de copii și juniori. După aceea, pașii la nivel de profesioniști, momentele frumoase pe care le-am petrecut și la Timișoara. Apoi, momentele cu echipa națională și tot ce a însemnat plecarea dumneavoastră în străinătate.

Care este cel mai important sfat pe care vi l-a dat Joe Hart?

Noi fiind apropiați de vârstă, am avut tot timpul o relație destul de deschisă. Concurența asta a creat și o anumită legătură de prietenie, să spun. Sunt lucruri cu care rămâi, am înțeles ceva pozitiv din toată competiția asta între noi.

Antrenorii care i-au influențat cariera: ”De la toți am avut câte ceva de învățat”

Puteți să numiți un atacant cu care ați avut tot timpul probleme?

Nu știu să zic acum. Singurul nume care îmi vine în minte din fotbalul internațional este Benzema. Dar, spre norocul meu, am avut colegi care au fost la cel mai înalt nivel.

Costel Pantilimon a evoluat și în Spania, în La Liga, la Deportivo La Coruna, în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la Watford.

Cu ce antrenor din Anglia ați lucrat cel mai bine?

Sincer, am lucrat cu toți foarte bine. Am avut antrenori cu nume mari, chiar am lucrat foarte bine și sunt bucuros de ce am realizat. Uite, la City am lucrat cu Pellegrini și Mancini, la Sunderland cu Dick Advocaat, care tot așa, mi-a fost foarte apropiat, cu Gustavo Poyet, la Watford am lucrat cu Quique Sanchez Flores, cu Mazzarri (n.r. - Walter Mazzarri). Sunt multe nume! La echipa națională cu domnul Pițurcă, Răzvan Lucescu, sunt oameni cu care am avut o relație foarte bună, de la toți am avut câte ceva de învățat. Oameni care își respectă meseria și știu ce înseamnă să faci performanță.

La nivel de infrastructură, bănuiesc că știți cam tot ce e prin România, ați văzut și ce e în Anglia. Cât de departe suntem și cât ar trebui să mai progresăm la acest capitol?

E clar că infrastructura îți oferă o bază sănătoasă, prin care poți să construiești anumite proiecte, strategii. Fără infrastructură e clar că nu poți să te duci mai departe, așa cum vorbim noi, să ne comparăm cu cei din Vest. Infrastructura aduce multe, vorbim de sport, dar infrastructura într-o societate e importantă. Începând de la drumuri mai bune, spitale mai bune, mai curate, școli mai bune, și tot așa. Aș putea să continui pe subiectul ăsta. De asta e important ca toți oamenii care răspund de noi, Guvernul României, să marșeze foarte mult pe partea asta de infrastructură. De acolo cred că pleacă totul.

Regretul carierei de fotbalist și finanțarea pentru Poli: ”O să vină tot mai mulți oameni lângă noi”

Rămâneți cu un regret din cariera de fotbalist?

Nu! Uite, acum nu-mi vine în minte. Poate aș avea un regret că n-am reușit să câștig un trofeu cu Poli Timișoara, am jucat două finale de Cupa României, am jucat două 'finale' pentru câștigarea campionatului. Orașul Timișoara, mai ales în acea perioadă, merita mult mai multe trofee. Cam ăsta e un regret al nostru. Jucătorii de mare valoare care au fost atunci ar fi meritat să ridice un trofeu.

Ați reușit să găsiți finanțare pentru club?

Încercăm, lucrăm în continuare, sunt oameni dornici să vină către club. Timișoara are un potențial enorm, cred că prin venirea noastră oamenii sunt mult mai receptivi la ceea ce înseamnă proiectul nostru și am convingerea, din discuțiile pe care le avem, că o să vină tot mai mulți oameni lângă noi.

Cu domnul Marian Iancu ați purtat vreo discuție?

Nu, chiar n-am vorbit. Știu că întotdeauna o să vorbească frumos despre lucrurile realizate la Poli. Într-adevăr, a făcut lucruri care rămân în istoria clubului, lucruri importante. E un om care a înțeles foarte bine fenomenul fotbalistic și profesionalismul care e necesar unui club.