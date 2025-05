”Câinii” au primit vizita ”șepcilor roșii” în etapa cu numărul 9 din play-off-ul SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Ioan Ovidiu Sabău s-a impus cu 3-1 și a înregistrat toate cele trei puncte.



Ce record a stabilit Tudor Coșa după ce l-a înlocuit pe Gertmonas în Dinamo - ”U” Cluj: ”Colegii m-au felicitat. De acum trebuie să muncesc și mai mult”



În minutul 69 al meciului, Edvinas Gertmonas s-a accidentat, iar Sabău a fost nevoit să-l introducă pe teren pe puștiul de 16 ani din lotul clujenilor, Tudor Coșa. El a devenit și cel mai tânăr debutant portar din istoria SuperLigii.



”U” a publicat un interviu cu Tudor Coșa după ce goalkeeperul și-a făcut debutul în primul eșalon. Portarul a mărturisit că a avut mari emoții, dar a reușit să treacă peste ele



”Am avut foarte multe emoții, dar am avut și foarte multă motivație din partea tuturor. De sus, parcă, am simțit că Dumnezeu mi-a spus 'intră și fă diferența'.



M-au felicitat (n.r. colegii). Mi-au spus că de acum trebuie să muncesc și mai mult și să rămân cu picioarele pe pământ. Nu trebuie să mă ia capul, trebuie să fiu concentrat la fiecare meci.



Am intrat și am spus că eu sunt stăpân pe mine, pe tot. (n.r. ești cel mai tânăr portar debutant în Superliga. Ce înseamnă asta pentru tine?) Un viitor pentru mine și multă muncă. Altceva nu am ce să fac decât să muncesc, să am atitudine și să depun mult efort.



Când eram mic, idolii mei erau Gianluigi Donnarumma și Gianluigi Buffon. Acum idolul meu este Manuel Neuer. E cel mai bun din istorie. Asta e părerea mea!



(n.r. Ce ți-a spus Gertmonas?) Mi-a dat încredere. A avut grijă de mine. M-au primit foarte călduros băieții”, a spus Tudor Coșa.