Ce lovitura! Bogdan Lobont, aproape sa semneze cu un club de mare traditie in Romania

Bogdan Lobont este in discutii avansate cu U Cluj

Bogdan Lobont si-ar fi dat deja acordul pentru a veni pe banca Universitatii Cluj din iarna, anunta Gazeta Sporturilor.

Clubul, care isi propune in acest sezon promovarea in Liga I, a fost in discutii in ultima perioada cu Florin Bratu si Laszlo Balint, antrenorul celor de la Snagov, dar cei doi tehnicieni mentionati au refuzat ofertele.

U Cluj a ales pana la urma varianta unui interimat, care va fi asigurat de Mircea Cojocaru.

U Cluj este pe locul 6 in Liga a 2-a, la trei puncte de zona locurilor de promovare.