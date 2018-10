"Cand ai realizat prima data cine e tatal tau?" Fata lui Hagi, despre Ianis, "tehnologia care ne izoleaza" si cariera de actrita

Kira Hagi este actrita, cu studii in Statele Unite. Joaca intr-un film care va aparea in 2019 in Romania.

Kira Hagi spune ca a realizat pentru prima data cine este tatal sau la varsta de 5 ani, cand a mers la un meci jucat de Galatasaray pe teren propriu.

"Am constientizat cine e tata la 5 ani, cand a iesit pe terenul de fotbal la Galatasaray si strigau foarte multi Hagi! Hagi! M-am speriat si am intrebat ce se intampla. Mi s-a spus ca i se striga numele pentru ca sunt foarte fericiti ca-l vad. Dar ce a facut, am intrebat? A dat foarte multe goluri! (rade) Atunci am constientizat putin cine este, dar pana atunci, nu, el era doar... tata", a povestit Kira intr-un interviu pentru cristinastanciulescu.ro.

Kira spune ca, in ciuda posibilitatilor, ea si Ianis au crescut cu foarte putina tehnologie in jur.

"Parintii nostri ne-au spus sa iesim afara, sa ne jucam, sa ne cataram in copaci, sa culegem cirese."

(...) "Modelul meu in profesie este profesoara mea, Mary Cobb. A murit la 78 de ani. Imi spunea mereu ca vede durere in lume. Si saracie sufleteasca. Cateodata vad si eu dezumanizarea omului, parca nu mai gandim cu sufletul, ci cu google-ul. Tehnologia este buna, dar, din pacate ne izoleaza. Ne face si mai singuri decat suntem."

Kira spune despre Ianis ca este timid, si ca poarta pe umeri presiunea numelui.

"Da, e timid. Amandoi suntem, asta pana cand ne cunosti si devenim mai relaxati."

Kira Hagi joaca in filmul "Experimentul Pitesti", care va fi lansat in Romania in 2019.

"Eu, de obicei, cand ma prezint spun: numele meu e Kira. Si asta nu pentru ca nu-mi place numele meu de familie, sunt mandra de el, dar cred ca daca oamenii afla de la inceput cum ma cheama sau cine sunt, devin subiectivi… Numele Hagi este un brand! Dar eu vreau să-mi creez propriul drum." - Kira Hagi.