Echipa de la malul mării a învins-o atunci pe FCSB, scor 3-2, după ce a întors spectaculos vicecampioana. În ultima rundă, Farul Constanța s-a impus împotriva fostei campioane, CFR Cluj, în deplasare, scor 2-1.

Ce gânduri îi treceau lui Denis Alibec prin minte când FCSB o conducea pe Farul la Ovidiu

Denis Alibec, atacantul Farului Constanța, a remarcat sentimentul de tristețe care-l încerca în momentul în care „roș-albaștrii” conduceau la Ovidiu și regretul profund că fusese eliminat cu un meci înainte.

„Aștept să se termine sezonul, iar după trebuie să fiu concentrat să dau totul la națională. Voi vedea după ce voi face. Eram foarte supărat că nu joc. La 2-0 mă gândeam ‘ce prost ai fost că ai luat roșu'. Mă treceau toate gândurile, mă acuzam. Dar aveam încredere în băieți, știam ce valoare au, știam că putem să batem pe oricine.

Eram supărat, să conduci un an întreg campionatul și să te vezi condus în minutul 17. Ușor, ușor, am văzut băieții cum joacă. Și știam că putem să revenim. A fost o săptămână grea, am fost foarte supărat. Am fost alături de echipă la antrenamente, sunt jucător cu experiență și trebuia să fiu cu echipa.

După golul de 3-2 îmi venea să intru pe teren. Dar mă gândeam că poate pierdem cu 3-0. Am stat pe tunel. Trebuia să stau aproape de teren, am avut o adrenalină și niște emoții ca niciodată. E altceva când ești pe teren. Parcă nu mai treceau alea 5 minute. De când am venit aici am crezut că luăm titlul, mi-am dat seama că suntem cei mai buni”, a spus Denis Alibec, potrivit Fanatik.

Farul Constanța - FCSB 3-2

FCSB a început în forță partida de la Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul în minutul opt cu o execuție de excepție, iar Andrea Compagno a majorat diferența în minutul 17.

Criciuma Mateus a redus din diferență în minutul 42, iar la pauză, FCSB era deasupra Farului Constanța în clasament.

În partea secundă, însă echipa de la malul mării a intrat cum nu se putea mai bine în joc. Tudor Băluță a restabilit egalitatea în minutul 59, iar Louis Munteanu a adus victoria în minutul 86.

Formația dirijată de Gică Hagi a reușit, în consecință, să obțină toate cele trei puncte și să câștige campionatul României!