Marius Șumudică, antrenorul lui Rapid, a dezvăluit faptul că a purtat o discuție cu Dan Șucu după ce afaceristul a achiziționat pachetul majoritar al clubului din Serie A.



Tehnicianul a evidențiat că Șucu își va da în continuare interesul pentru trupa din Giulești, remarcând faptul că în Ștefănești se vor demara lucrările în luna februarie pentru noua bază a Rapidului.



Mai mult, Șumudică a precizat că există posibilitatea să ajungă la Rapid fotbaliști de la Genoa.



Ce discuție au purtat Marius Șumudică și Dan Șucu după ce patronul lui Rapid a preluat-o pe Genoa: ”Why not?”



”Am avut o discuție cu domnul Sucu atunci când a preluat Genoa. În februarie, în Ștefănești se construiește noua bază a Rapidului, una dintre cele mai frumoase, cu 3 terenuri de antrenament, cu toate facilitățile, preparator fizic etc.



Este o oportunitate pentru toată lumea. Dacă va exista această sinergie între cele două cluburi, e clar că există posibilitatea mult mai mare de a veni jucători de la Genoa decât de a pleca jucători de la Rapid la Genoa. De ce nu? Why not? Fotbalul din Italia este un fotbal care nu are un ritm deosebit, dar bine tacticizat și foarte bine pus la punct tactic.



Dacă la nivelul acestor echipe de la locurile 8, 9 în jos, se înscriu foarte puține goluri, fiindcă spațiile sunt foarte bine ocupate și echipele stau foarte bine în teren”, a spus Marius Șumudică la televiziunea DigiSport.



Cum arată clasamentul SuperLigii României. Rapid ocupă locul 8