Cele două cluburi s-au înfruntat în prima manșă a play-off-ului Conference League. Partida s-a desfășurat la Ovidiu, pe arena campioanei, și s-a jucat cu casa închisă! Stadionul a fost arhiplin.

Ce a remarcat MM Stoica după Farul - HJK 2-1

Mihai Stoica a vorbit despre victoria Farului și a precizat faptul că echipa pregătită de Gheorghe Hagi are mari șanse să se califice în grupele Conference League. De asemenea, managerul general FCSB a precizat că finlandezii par vulnerabili și că „marinarii” vor înscrie cu siguranță în deplasare.

„(n.r. - Farul) Cred că are şanse foarte mari să meargă în grupe. Helsinki nu are jucători care să facă diferenţa precum Sheriff Tiraspol. Cred că se joacă, dar prima şansă o are Farul. Contează când ai un jucător precum Budescu, că pasa de gol e marca Budescu.

Farul are un joc colectiv bun, are traseele lucrate de Hagi.

Nu sunt shcimbări mari, iar cu revenirea lui Munteanu singura schimbare majoră e Budescu în locul lui Alibec. Va fi diferit tot la Helsinki. Farul cred că dă gol în deplasare, pentru că adversarii par vulnerabili”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Farul Constanța - HJK 2-1 (Pro Arena & VOYO)

Returul dintre HJK și Farul Constanța este programat pe 31 august, de la ora 21:00, la Helsinki

Toivio a deschis scorul în minutul 50 al partidei, însă Farul a revenit repede în joc, primind de la spate și energia suporterilor. Constantin Budescu a oferit o pasă sclipitoare în minutul 58, iar Rivaldinho a restabilit egalitatea.

Pe final, decarul a mai oferit un assist, în minutul 82. De data asta, Mihai Popescu a marcat și a adus, în fapt, victoria Farului, după ce tabela a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute.