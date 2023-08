După 0-0 în prima repriză, campioana României a avut emoții. A fost condusă încă din debutul reprizei secunde, dar a reușit să revină grație reușitelor semnate de Rivaldinho și Mihai Popescu, iar meciul s-a terminat cu 2-1.

Imediat după meci, Gică Hagi a tras primele concluzii. Managerul tehnic al campioanei s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi, dar nu a vrut să vorbească despre retur. Farul are acum un examen dificil în campionat, unde o va întâlni pe Universitatea Craiova.

Dacă se va califica în grupele Conference League, Farul va primi un bonus din partea UEFA de aproape trei milioane de euro.

Gică Hagi: ”Ne așteaptă un meci foarte greu”

„Sunt meciuri europene, echilibrate. E bine că la un moment dat am revenit după gol. Era orgoliul nostru, până la urmă am jucat bine, am câștigat. Vedem ce va fi și acolo. Până acolo, avem altceva. Cei care au intrat ne-au ajutat, totul a fost foarte bine. Costică (n.r. - Budescu) a doua repriză a făcut ce trebuie, s-a mișcat mai bine. A jucat mai bine în repriza a doua. E ceva european, trebuie să facem 90 de minute extraordinare, nu e ușor. Ne bucurăm de această victorie și trebuie să ne refacem. Ne așteaptă un meci foarte greu acasă.

Trebuie să ne obișnuim cu ritmul ăsta. Trebuie să înceapă să le placă jucătorilor, eu eram obișnuit cu așa ceva. Ei, mai greu. Repriza a doua am jucat bine după ce am luat gol, în prima repriză destul de lent, nu ne-am mișcat. Am revenit, cred că meritam victoria”, a spus Gică Hagi, la microfonul PRO TV.

VIDEO - Gică Hagi, după Farul - HJK Helsinki 2-1

Returul dintre HJK și Farul Constanța este programat pe 31 august, de la ora 21:00, la Helsinki.

Formația lui Gică Hagi a avut un parcurs perfect în preliminariile Conference League, iar calificarea în play-off e rezultatul științei fostului decar al naționalei, care a reușit într-un timp scurt să asambleze o echipă competitivă.

Recent au plecat de la Farul două piese esențiale în mecanismul "marinarilor", Andrei Borza și Denis Alibec, dar Hagi a reușit să-i înlocuiască cu brio. După 3-0 în manșa întâi a turului III preliminar cu Flora Tallinn, la Ovidiu, campioana din Superliga a reușit să se impună și în deplasarea din Estonia, scor 2-0, la capătul unei meci în care Ionuț Larie și colegii săi au controlat autoritar partida.