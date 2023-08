Gică Hagi a fost întrebat despre situația lui Ianis

Imediat după meci, la flash-interviu, Gică Hagi a fost întrebat și despre posibilitatea ca Ianis Hagi, fiul său, să revină la Constanța după ce a fost exclus de Michael Beale din lotul lui Rangers.

După ce a răspuns întrebărilor legate de meci, managerul tehnic de la Farul nu a vrut să vorbească despre fiul său: ”Altă întrebare! Altă întrebare”, a insistat Hagi.

În două meciuri din cinci a fost folosit Ianis Hagi la Rangers în acest szon. În total, doar 35 de minute pe teren.

După ce Ianis Hagi a fost exclus din lotul lui Rangers pentru duelul cu PSV Eindhoven, din play-off-ul Champions League, publicația Football Scotland scrie despre șase posibile destinații pentru internaționalul român: Celta Vigo (Spania), Galatasaray (Turcia), Al Ettifaq (Arabia Saudită), Lecce (Italia), Lazio (Italia) și Genk (Belgia).

VIDEO - Gică Hagi, după Farul - HJK Helsinki 2-1

Michael Beale: "Ianis Hagi nu e la un nivel optim. El și agentul au căutat diferite soluții"

La conferința de presă premergătoare duelului cu PSV, antrenorul lui Rangers a comentat situația lui Ianis Hagi. Michael Beale a recapitulat situația prin care a trecut mijlocașul român, a explicat de ce nu i-a oferit mai multe minute până acum și a recunoscut că există și varianta ca Hagi să plece în această vară.

"Nu este nicio problemă cu Ianis. Așa cum și el a spus, e foarte fericit când joacă fotbal, ceea ce i-a lipsit un an (n.r - din cauza accidentări).

El vrea să joace titular meci de meci. Vom vedea care va fi situația lui până la finalul ferestrei de transferuri. Consider că a jucat bine când a intrat în ultimul meci.

Lui i-a lipsit fotbalul timp de un an. L-am readus în echipă sezonul trecut, însă era clar că nu era pregătit. De-a lungul verii a muncit foarte mult pentru a fi din nou pregătit. Nu aș spune că acum este într-o condiție fizică optimă. I-am spus și lui asta, am avut niște discuții oneste. E un jucător cu care am o relație personală puternică.

Dorința lui e să fie titular în fiecare meci, însă nimeni nu are această garanție aici, la Rangers. El luptă pentru acest rol cu Todd Cantwell și Sam Lammers, iar Tom Lawrence revine și el.

Trebuie să vedem de ce are nevoie după ce a lipsit un an din cauza accidentării de la ligamentele încrucișate. În culise s-au întâmplat multe lucruri - Ianis și agentul lui au căutat diferite soluții", a spus Michael Beale.