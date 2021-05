"Cand castigi, iti asumi meritele! Acum vorbesti de nesimtire?!" Croitoru, taxat pentru iesirea nervoasa de la finalul meciului cu Clinceni!

Botosani a capitulat in fata Clinceniului, scor 3-4.

La finalul confruntarii, Marius Croitoru s-a aratat extrem de deranjat de evolutia fotbalistilor sai, acuzandu-si "elevii" de nesimtire.

Reactia tehnicianului a starnit revolta lui Lucian Goian, care nu a ezitat sa-l puna la punct pe Croitoru.

"Nu mi s-a parut OK discursul lui, nu e normal sa vorbesti asa despre jucatori, sa-i faci nesimtiti. De multe ori discursurile lui se bat cap in cap. Isi lauda jucatorii, spune ca e meritul lor, apoi incepe ca 'eu am facut'. Nu! Suntem un grup.

In momentul in care castigi, iti asumi meritele, cand pierzi, vorbesti despre nesimtire? Echipa nu a aratat bine in repriza a doua, dar nu-ti pui intrebarea: 'Oare nu am gresit si eu, ca nu am stiut sa-i motivez?'. E urat sa arunci toata vina pe jucatori", a declarat Lucian Goian, pentru looksport.ro.

