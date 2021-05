"N-am vazut in viata mea atata nesimtire!" Croitoru, turbat la finalul meciului cu Clinceni! Si-a amenintat fotbalistii: "Vor plati scump!"

Botosani a pierdut intalnirea cu Academica Clinceni, din etapa a opta a playoff-ului Ligii 1, in ciuda faptului ca la pauza conducea cu 3-1.

Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, a tunat si a fulgerat la finalul meciului. Acesta si-a acuzat fotbalistii de nesimtire si a declarat ca acestia vor plati scump pentru felul in care au evoluat in repriza secunda a duelului cu Academica Clinceni.

"Sunt de 20 de ani in fenoment si nu am vazut in viata mea atat nesimtire! Am incercat sa le creez toate conditiile, sa le fac un program asa cum trebuie sa aiba un jucator profesionist.

Am momente cand nici eu nu mai pot sa tip de pe margine si mi-am propus sa n-o mai fac. Dar ce s-a intamplat in seara asta este o palma grea data in primul rand mie, pe urma tuturor celor care investesc si care iubesc aceasta echipa.

Nu este posibil sa ai 3-1 si sa pierzi 4-3.

Asa cum am stiut sa le fac un program bun, o sa le fac si un program rau. Vor plati scump pentru ceea ce au facut in a doua repriza", a tunat Croitoru la finalul meciului dintre Academica Clinceni si Botosani, la Digi Sport.

Clasament playoff Liga 1

1. CFR Cluj - 45 de puncte

2. FCSB - 44 p.

3. Universitatea Craiova - 37 p.

4. Sepsi OSK - 36 p.

5. FC Botosani - 31 p.

6. Academica Clinceni - 29 p.