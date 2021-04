BREAKING NEWS | Mangia ar vrea sa-l dea in judecata pe Piturca si sa-i ceara daune de doua milioane de euro

Devis Mangia n-a suportat deloc bine afirmatiile facute de Piturca in pauza unei emisiuni de la Telekom Sport.

Fostul selectioner a crezut ca microfonul sau e inchis, dar in montajul incarcat pe youtube a aparut si dialogul dintre Piturca si moderatorul Silviu Tudor Samuila.

Referitor la Mangia, Piturca a declarat: "Voia sa-l dea afara si pe italian, pe Mangia. Ii dadea mesaje unui jucator care era bulangiu".

Potrivit site-ului 3minute.net, un apropiat de-ai lui Mangia sustine ca Piturca va fi dat in judecata de Mangia. Acum selectioner al Maltei, Devis a parasit Craiova in 2019. Mangia vrea despagubiri in valoare de doua milioane de euro de la Piturca, sustine sursa citata.

