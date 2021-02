BREAKING NEWS | Dinamo a gasit o INIMA la FRF si isi creste procentul de VIATA: ce se intampla cu licenta

FRF a decis sa prelungeasca termenul de indeplinire a criteriului financiar pentru obtinerea licentelor de Liga 1 si Liga a 2-a.

Dinamo e printre cluburile care sunt ajutate de regula modificata azi in Comitetul Executiv al Federatiei. Astfel, o parte din datoriile echipelor care solicita licente de Liga 1 si de Liga a 2-a poate fi platita pana la 30 iunie, o prelungire cu doua luni a termenului executoriu din prezent. Anuntul a fost facut de Razvan Burleanu dupa sedinta CEx.

"Am modificat regulamentul de licentiere, creand mai multe posibilitati cluburilor. Am creat un context astfel incat cluburile sa aiba mai mult timp la dispozitie pentru plata integrala a datoriilor aferente anului trecut. Astfel, in cazul cluburilor care in 2020 au inregistrat venituri mai mici decat in 2019 cu 15%, un procent din datorii care nu poate depasi 15% va putea fi platit pana la 30 iunie 2021.

Prelungim fata de finalul lunii aprilie, cat era acum in sistemul de licentiere. Decizia are la baza si o circulara UEFA. Extindem si pentru cluburi de L1, dar si pentru cele de L2. Datoriile pot fi doar catre angajati, asigurari sociale si autoritati fiscale", a explicat Burleanu.

Tweet Dinamo FRF Citeste si: