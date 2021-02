Mircea Rednic spune ca partida cu Dinamo nu e speciala! "Am fost implicat acolo, atat sentimental cat si financiar, insa tot eu am fost acuzat"

Fost jucator si antrenor in Stefan cel Mare, Mircea Rednic se declara increzator inaintea partidei cu Dinamo si spera ca echipa sa sa obtina victoria.

Plecat pe usa din spate de la Dinamo, dupa un scandal cu fostul oficial al clublui, Bogdan Balanescu, Rednic se concentreaza doar pe prezent si vrea ca echipa sa sa o bata pe Dinamo. Antrenorul a vorbit si despre insemnatatea partidei pentru el, insa s-a ferit sa spuna cuvinte mari.

"Orice meci e greu in situatia in care suntem noi. Sper ca am reusit sa ne recuperam din punct de vedere mental. Sper ca baietii sa fi trecut peste meciu cu Iasi, sa fim gata de meciul cu Dinamo. Au jucatori cu calitate, chiar daca acum trec printr-o perioada mai slaba. Vom face tot posibilul sa luam cele 3 puncte. Suferim dupa plecarea lui Luckassen, Sabala nu a reusit inca sa se adapteze.

Tsoumou intra in lot, mai mult ca sigur va juca si el. Partidele cu Dinamo nu sunt speciale, eu sunt profesionist, am fost implicat acolo, atat sentimental cat si financiar. Am avut cele mai bune intentii ca sa fie bine. Pana urma tot eu m fost acuzat, ca m-am dus acolo ca sa ma imbogatesc, la un club care e intretinut de suporteri, acum. Ma interseaza ca echipa mea sa joace bine si sa castige", a declarat antrenorul pentru site-ul oficial al clubului.

Portarul Viitorului, fost la FCSB, Valentiu Cojocaru, a vorbit si el despre meciul cu Dinamo si a laudat echipa, catalogand-o ca fiind un nume mare, care-ti oferta o motivatie suplimentara.

"Mergem sa castigam, in ciuda faptului ca nu au forma buna, stim ca sunt o echipa buna. Sper sa ne luam revansa pentru infrangerea din Cupa Romaniei. Dinamo este un nume mare, nu numai in Romania, ci si in Europa. Este un meci cu miza aparte, fiecare jucator se gandeste la meciurile cu Steaua, cu Dinamo, toti ne dorim sa dam tot ce e mai bun", a spus portarul pentru site-ul oficial al clubului.