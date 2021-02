Noi detalii despre transferul esuat al lui Lewandowski la Dinamo! "Poate daca-l analizau, aveau alta parere!" 

Robert Lewandowski a fost ales cel mai bun jucator din lume in 2020, insa cariera sa putea sa fie cu totul altfel.

Gabriel Glavan, seful departamentului de scouting de la FC Voluntari, a oferit noi detalii despre "afacerea Robert Lewandowski la Dinamo". Pe cand era un tanar la Lech Poznan, atacantul avea sa fie propus la Dinamo, de scouter-ul Gabriel Glavan, care colabora la acea vreme cu Daniel Stanciu.

"Am ajuns sa lucrez cu Daniel Stanciu cand a fost propunerea asta cu Lewandowski. Nu el l-a refuzat pe jucator, pur si simplu s-a considerat ca este prea tanar. La momentul respectiv, ei cautau pe cineva cu experienta, care sa confirme. Probabil ca nu l-au analizat. Daca il analizau din mai multe puncte de vedere, isi dadeau seama ca e un jucator de calitate. Eu l-am remarcat la Football Manager, nu existau atunci platformele InStat sau Wyscout", a spus Gabriel Glavan, pentru GSP.

Oficialul de la FC Voluntari s-a referit si l-a mutarea esuata a lui Lewandowski in Premier League, la Blackburn Rovers, care a picat, insa, din cauza unei eruptii a unui vulcan din Islanda. Acest fapt a facut ca multe zboruri europene sa fie anulate, astfel fotbalistul a ramas tot la Lech Poznan. La scurt dupa ratarea transferului in Anglia, pe fir a intrat Borussia Dortmund, iar nemtii nu au ratat oportunitatea de a-l aduce pe atacant in Germania.

"E greu de spus ce s-ar fi intamplat cu Lewandowski in Romania. Sa nu uitam si ca Lewandowski a avut oferta de la Blackburn Rovers cand era la Lech Poznan, dar nu s-a dus pentru ca a erupt un vulcan in Islanda, iar toate zborurile au fost blocate. Nu stiu daca avea aceeasi traiectorie daca venea la Dinamo", a concluzionat Gabriel Glavan.