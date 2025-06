Edward Iordănescu s-a ținut de cuvânt! Când a refuzat prelungirea contractului cu federația, spunând că e obosit, mulți au crezut că fiul „Generalului“ a căutat doar un pretext, pentru a încheia discuțiile cu FRF, în speranța că va prinde un contract bănos, la un club din zona arabă.

Timpul ne-a demonstrat însă că Edward Iordănescu și-a dorit chiar o vacanță prelungită. Pentru că, deși a fost curtat din Asia – Al-Taawoun (Arabia Saudită) a încercat instalarea sa pe bancă în februarie – fostul selecționer a refuzat toate propunerile. Până acum, când a bătut palma cu Legia Varșovia, cea mai titrată formație din Polonia.

Doar că Edward Iordănescu și-a asumat un mare risc, semnând cu Legia! Sport.ro a arătat aici ce îl așteaptă la noua sa echipă, iar perspectivele nu sunt tocmai îmbucurătoare.

Edward Iordănescu, prezentat la Legia: „Îmi asum responsabilitatea rezultatelor din prima zi“

Astăzi, noul principal al Legiei a venit în fața jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe, la Varșovia. Cu acest prilej, Edward Iordănescu a fost prezentat oficial. Site-ul legia.net a oferit primele declarații ale tehnicianului român.

„E o mare onoare pentru mine această numire. Sunt mândru și fericit că sunt antrenorul Legiei. Începând de astăzi, îmi asum întreaga responsabilitate pentru toate problemele tehnice legate de echipa noastră. Calitatea muncii, rezultatele… de toate astea voi răspunde eu. Știu că la acest club așteptările sunt foarte mari, dar sunt pregătit pentru această provocare. Știu ce vor și fanii fantastici ai Legiei. În mod cert, acest club e cel mai mare din Polonia și reprezintă un brand, la nivel internațional. Îmi doresc să aduc bucurii pentru suporterii Legiei și, în felul acesta, să le arăt respectul meu“, și-a început Edward Iordănescu discursul.

„Trebuie să creștem nivelul foarte repede“

În continuarea conferinței sale, fostul selecționer a dezvăluit că a adunat foarte multe informații despre campionatul polonez.

„Am studiat Legia, în ultimele zile. De asemenea, cunosc acest campionat, Ekstraklasa, foarte bine, pentru că în naționala României aveam câțiva jucători legitimați la cluburile din Polonia. De aceea, cunosc și antrenorii care au activat în Ekstraklasa. Legia a făcut jocuri bune și cu ultimii antrenori, dar noi trebuie să creștem nivelul foarte repede. Deja, am văzut tot ce înseamnă infrastructura de care dispune Legia și sunt foarte mulțumit. De aceea, am și venit la Legia cu încredere și cu convingerea că pot readuce această formație la un nivel superior. Vrem ca Legia să aibă, din nou, rezultate pe măsura unui club mare. N-am câștigat campionatul de patru ani și, în perioada asta, Legia a luat doar două cupe. Prea puțin, în opinia mea, pentru o formație de talia Legiei“, mai spus Edward Iordănescu.