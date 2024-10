Grigoryan a deschis scorul după doar șase minute, iar Denis Alibec a dublat avantajul constănțenilor în minutul 16. Echipa lui Gică Hagi a rămas în zece jucători din minutul 47, când Ionuț Vînă a văzut al doilea cartonaș galben, iar Houri a redus din diferență în minutul 52 de la 11 metri. Constănțenii au făcut 3-1 în minutul 60, prin Gustavo Marins, iar oltenii au ratat un penalty câteva minute mai târziu. Paradela a stabilit scorul final în prelungiri.

Sorin Cârțu: ”Deciziile sunt ale patronului, dar nu e o medie prin care poți câștiga campionatul!”

Întrebat dacă Costel Gâlcă ar trebui demis de la Universitatea Craiova, Sorin Cârțu, legendarul fotbalist și antrenor al oltenilor, a evitat răspunsul, însă a subliniat că antrenorul este pe cale să își rateze obiectivul, în condițiile în care jocul formației din Bănie nu dă speranțe de titlu.

”Nu e treaba mea, nu mă bag în din astea. Nu știu, e problema lor, a clubului, nu mai sunt acolo să îmi spun un punct de vedere. Nici atunci nu mi-am spus un punct de vedere radical, dar tot eram cel mai înjurat.

Echipa nu joacă. Noi începusem destul de bine, dar, apoi, singurele meciuri în care a dat randament a fost cu Buzău și cu Slobozia. Nu poți să iei titlul așa. Deciziile sunt ale patronului, dar nu e o medie prin care poți câștiga campionatul”, a spus Sorin Cârțu la Fanatik.

De altfel, Sorin Cârțu consideră că cei de la Universitatea Craiova au greșit complet transferurile din vară și a aplaudat mutarea făcută de Dan Șucu de a-l transfera pe Alex Dobre, un fotbalist pe care l-ar fi considerat mai potrivit decât Carlos Mora sau Luis Paradela.

”Puteai tu să-l aduci pe Dobre, că nu cred că Rapid a plătit o sumă foarte mare. Mi se pare mai bun. Nu știu dacă e (n.r. mai bun decât orice jucător transferat de Universitatea Craiova), dar e bun. Dacă tot voiai un jucător de zonă laterală, decât Paradela sau Mora, mai bine aduceai un jucător român, care să se adapteze”, a adăugat Sorin Cârțu.

Reacția lui Costel Gâlcă după Farul - U Craiova 3-2



”În prima repriză ne-au prins pe două inițieri, au marcat două goluri. Am pierdut duelurile unu contra unu. Am spus să mergem om la om, au scăpat din marcaj și au înscris. Aveam multă încredere în echipă și am, dar în fotbalul de astăzi contează foarte mult duelurile unu contra unu.



N-am fost în stare să ne apropiem de poarta lor, n-am avut intensitatea necesară. Și așa puteam să întoarcem rezultatul, am ratat și penalty, nu am putut face mai mult. A bătut în același fel (n.r.- Houri), și prima dată a atins-o portarul, e decizia lui, e jucător profesionist. El era desemnat primul să bată. Depinzi și de aceste execuții ale jucătorilor.



Paradela nu putea să joace mai mult, nu e la un nivel foarte bun. Se cunoaște lipsa lui (n.r.- lui Mitriță), e un jucător decisiv, ne-a lipsit, dar aveam multă încredere în cei 11 care au intrat astăzi pe teren. Nu avem om de gol în momentul ăsta, e complicat. Ocazii ne creăm, dar nu marcăm. Căutăm soluții în lotul pe care-l avem.



Nu știu (n.r.- întrebat despre o eventuală demitere), deocamdată nu m-a abordat nimeni. Când o să-mi spună ceva, o să știți cu siguranță. Sunt meciuri grele, mai ales cel cu FCSB. Ne dorim să le câștigăm și să progresăm, dar avem de suferit la capitolul omogenitate, relații de joc. S-au accidentat jucători, au plecat, au venit alții, e greu”, a spus Gâlcă.