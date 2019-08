Anunt BOMBA: au dat afara 5!!! Pancu rupe lotul Rapidului. Ce jucatori importanti pleca

Rapidistii se reiventeaza in plin campionat. Pancu renunta la nu mai putin de 5 fotbalisti.

Coform Digisport, giulestenii i-au anuntat deja pe jucatori ca nu se mai bazeaza pe ei. Stefan Ciuculescu (26 de ani, portar), Alex Iacob (30 de ani, fundas), Alin Demici (19 ani, fundas), George Tudoran (23 de ani, mijlocas) si Marian Vlada (31, atacant) vor parasi Rapid cu efect imediat. Niciunul dintre ei nu se afla in lotul convocat de Pancu pentru meciul Rapidului din Cupa Romaniei, cu Daco-Getica (miercuri 17:30).



Rapid are 4 tinte pentru perioada imediat urmatoare. Pancu vrea intariri ca sa-si creasca sansele de promovare in lupta cu Petrolul, UTA sau Turris.