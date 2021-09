Andrei Prepeliță, fericit după ce și-a calificat echipa în optimile Cupei României: ”Un meci care ne dă încredere”

Piteștenii au trecut de FC Botoani, la loviturile de departajare, după un duel în care nimeni nu s-a remarcat în mod direct. Echipa din Trivale a transformat patru din patru lovituri de departajare executate, în timp ce FC Botoșani a înscris de doar două ori.

La finalul duelului, Andrei Prepeliță, antrenorul clubului din Trivale, a vorbit despre rezultat, declarând că victoria este una meritată.

”S-au descurcat foarte bine. Nu e o surpriză, avem o echipă bună. Am început mai slab, dar era normal, am schimbat foarte mulți jucători. Avem un lot de 25 de jucători care pot juca oricând titulari. Ne-am creat câteva ocazii în prima repriză foarte bune. Nu am reușit să marcăm. În prelungiri am avut probleme cu accidentările și am jucat în opt oameni de câmp.

Ne-a fost greu pe final, dar am știut să suferim. Am dus jocul la penalty-uri, unde am executat bine, portarul a apărat două penalty-uri și am reușit această performanță. Un meci greu, celălalte echipe au meciuri cu echipe din ligile inferioare, dar a fost un meci bun care ne dă încredere. La penalty, puteam să dau și eu.

De doi ani, am întâlnit echipe din ligile inferioare și am pierdut în primul meci. Cu atât mai mult, astăzi am reușit o performanță. Avem 25 de jucători foarte buni care au făcut un meci foarte bun contra unei echipe de la Botoșani care nu prea și-a menajat jucătorii.

Nu pot să stau liniștit. A fost un meci la fel ca și celelalte. Ne gândim doar să ne refacem jucătorii, să vedem ce accidentări sunt, pentru că sâmbătă ne așteaptă un meci greu”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul partidei.