La primul meci în Giulești cu Marius Șumudică (53 de ani) pe banca tehnică în noul ”mandat”, Rapid a pierdut în fața lui U Cluj, care este lider incontestabil în Superliga României după nouă runde.

Alex Chipciu (35 de ani), căpitanul ”studenților”, a vorbit la zona mixtă și a analizat lupta pentru locurile fruntașe din Superligă. De șase ori campion în România, internaționalul român spune că își dorește o clasare cât mai bună cu echipa sa.

Fundașul stânga a reacționat și după ce a fost întrebat despre declarațiile date de Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, care exclude Universitatea Cluj din lupta pentru titlu. De pe locul 12, finanțatorul campioanei spune că se va bate la titlu cu CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Alexandru Chipciu i-a dat replica lui Gigi Becali

„Ne gândim să jucăm un fotbal bun, clar și rezultatele contează. Campionatul e lung, 40 de etape, cu play-off, îți iau și punctele... sperăm să stăm cât mai mult acolo. Am bătut toate echipele, CFR, cu FCSB am făcut egal, am bătut Sepsi, am bătut Dinamo... avem a doua apărare din campionat, lucrurile sunt bune.

Aș spune că sunt temperat în ultimul timp, dar nu poți să fii nici tâmpit, după ce ai bătut toate echipele astea, să spui că vrei să termini pe locul 6. Vrem să terminăm sus acolo, să câștigăm fiecare meci pentru că am demonstrat că putem câștiga pe orice teren. Cam asta e, când credința ta e mare poți să fii mai bun decât ești în realitate, cu siguranță.

(n.r. - te deranjează că patronul celor de la FCSB nu vă vede acolo sus?) Nu, deloc. Mă motivează!”, a spus Alex Chipciu, după meciul din Giulești, la zona mixtă.

Rapid - U Cluj 0-2. Marius Șumudică, prima înfrângere în Giulești

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj profită de pașii greșiți făcuți de urmăritoare și se distanțează în fruntea clasamentului. ”Studenții” au 21 de puncte și sunt la cinci distanță de locul doi, ocupat de Oțelul Galați. Dinamo completează podiumul, cu 15 puncte.

De partea cealaltă, Rapid a rămas cu o singură victorie după nouă etape și cu nouă puncte în clasament, la egalitate cu rivala FCSB.

În următoarea rundă, Universitatea Cluj va primi vizita celor de la Universitatea Craiova, în timp ce Rapid se deplasa pe terenul Unirii Sloozia.