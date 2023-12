Adrian Mazilu a jucat ultimul său meci pentru Farul și se gândește deja la Brighton: ”Va fi o provocare”

Adrian Mazilu (18 ani) a marcat la ultimul său meci pentru Farul Constanța, dar reușita a fost anulată după consultarea arbitrajului video.

Extrema dreaptă a lui Gică Hagi se gândește acum la Brighton, club care l-a cumpărat încă din vară. În această pauză de mercato, Mazilu va face pasul la noua sa echipă.

Pentru a-l transfera, englezii au plătit trei milioane de euro pentru a-i convinge pe cei de la Farul să renunțe la serviciile sale. Mazilu a ținut să-i mulțumească lui Gică Hagi și se gândește deja la ce are de făcut la noua sa echipă.

Adrian Mazilu, gata pentru Brighton: ”Va fi o provocare”

”Este un punct meritat, eu zic că puteam să aducem victoria, golurile nu s-au pus, dar eu zic că puteam să scoatem maximum din acest meci. Mi-aș fi dorit foarte mult să marchez, am încercat să îmi ajut echipa. Am marcat, dar golul a fost anulat. Asta este, nu am ce să spun.

Aș vrea să îi mulțumesc lui Mister pentru tot ceea ce a făcut pentru mine, a fost un antrenor exemplar. Cu siguranță, dacă nu ar fi fost dumnealui, nu aș fi fost în acest punct.

Va fi o provocare, va fi destul de diferit, un alt stil de fotbal, dar sper să mă adaptez repede și să acumulez minute. Mi-a dat sfaturi, dar nu le pot spune, sunt sfaturi foarte importante și voi ține cont de ele”, a spus Mazilu.

Adrian Mazilu este al treilea cel mai scump jucător vândut vreodată de FC Viitorul, actuala Farul Constanța. Puștiul de 17 ani îl egalează pe Florinel Coman, vândut la FCSB pentru 3 milioane de euro, și se află doar sub Răzvan Marin (4,8) și Ianis Hagi (4,7).

Top 5 jucători vânduți de FC Viitorul / Farul Constanța:

1. Răzvan Marin - 4,8 milioane de euro (Standard Liege, ianuarie 2017)

2. Ianis Hagi - 4,7 milioane de euro (Genk, iulie 2019)

3. Adrian Mazilu - 3 milioane de euro (Brighton, iulie 2023)

4. Florinel Coman - 3 milioane de euro (FCSB, august 2017)

5. Tudor Băluță - 2,9 milioane de euro (Brighton, ianuarie 2019)