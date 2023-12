„Acum mă pot gândi la ce urmează pentru mine!” Concluziile lui Horațiu Moldovan după remiza cu Farul 

Farul Constanța a avut trei goluri anulate în duelul de miercuri seară de la Ovidiu. Campioana en-titre a dominat în meciul cu giuleștenii, care au fost salvați, și de această dată, de un Horațiu Moldovan inspirat.

Horațiu Moldovan: „Un rezultat echitabil!”

Portarul Rapidului a vorbit la finalul meciului, mulțumit de rezultat, în contextul în care gazdele au fost mult mai periculoase. Horațiu Moldovan a vorbit și despre viitorul său, după ce s-a scris, în repetate rânduri, că ar putea pleca de la gruparea din Giulești în această iarnă, fiind dorit de echipe din străinătate.

„Cred că e un rezultat echitabil, ambele echipe am avut ocaziile noastre, am întâlnit o echipă foarte bună, e campioana României. Domnul Hagi merită tot respectul pentru tot ce face aici, am văzut că mai vin jucători din pepinieră și le urez mult succes.

Am văzut faza cu Budescu, cred că a fost fault, în rest nu știu. Trecem printr-un moment greu, ne pare rău, trebuie să le cerem scuze suporterilor, o să ne pregătim bine în cantonamentul care urmează și cred că la finalul campionatului ne vom bucura. Ne ajută sistemul play-off, se înjumătățesc punctele iar acolo urmează meciurile dificile, vedem ce va fi.

Acum mă pot gândi la ce urmează pentru mine, vreau să stau cu familia de sărbători și dacă va veni o ofertă foarte bună, mă pot gândi să fac pasul afară. A fost un an încărcat, mă bucur și cred că am avut rezultatele dorite, mai ales la echipa națională. Am avut prestații destul de bune și la Rapid, mă bucur că am terminat anul sănătos și mă concentrez doar pe ceea ce urmează”, a declarat Horațiu Moldovan la finalul meciului.

Rapid a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie, unul dintre ele în Cupa României. Giuleștenii ocupă locul trei în clasament, cel puțin până la derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj.

Echipa lui Cristiano Bergodi are 33 de puncte și este la un punct în spatele celor de la Universitatea Craiova.

Farul se află pe locul 5, cu 30 de puncte și încheie anul cu două remize consecutive, însă poate fi detronată de Sepsi, U Cluj sau FC Hermannstadt.