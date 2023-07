Informația circula de câteva zile și, în ciuda faptului că Farul a negat un acord cu Brighton, părțile s-au înțeles. Jurnalistul Fabrizio Romano a postat o fotografie în care Adrian Mazilu afișează tricoul formației din Premier League.

"Mazilu a semnat cu Brighton!", a anunțat Fabrizio Romano.

În fotografie mai apar Gică Hagi, impresarul Fulco van Kooperen și șefului departamentului de scouting de la Brighton, Sam Jewell.

Pentru transferul lui Adrian Mazilu, Farul va încasa 3 milioane de euro. Jucătorul se va alătura lui Brighton în ianuarie 2024.

Excl: Romanian talent Adrian Mazilu has signed in with Brighton, done deal ????????????

He will join in January 2024 — €3m fee agreed. Here agent Fulco van Kooperen involved between the clubs, together in picture with legend Hagi, Mazilu and Brighton’s Sam Jewell.

Here we go ✔️ pic.twitter.com/gbrlyjzP4O