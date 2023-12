Gică Hagi a răbufnit după Farul - Rapid 0-0: ”E normal așa?”

Gică Hagi, managerul tehnic al campioanei României, a avut un discurs dur la flash-interviu după ce echipa sa a avut trei goluri anulate în meciul cu Rapid.

”Regele” a amintit și de suspendarea sa din meciul cu Hermannstadt, după ce a primit cartonașul roșu din partea centralului Horațiu Feșnic.

În plus, Hagi a tras linie după anul în care Farul a câștigat titlu și i-a felicitat pe jucătorii cu care a colaborat pe parcursul anului 2023.

Gică Hagi, discurs dur după meciul cu Rapid: ”E normal așa?”

„Cred că meritam să luăm cele trei puncte, dar ăsta e fotbalul, am marcat de trei ori. Am înțeles de la conducere că nu s-a dat nicio imagine de la golul doi. Mi-au zis că nu s-a dat la televizor nicio reluare. Golul trei, acum trei săptămâni, o lună, Farul a luat un gol în ultimul minut, când noi am avut fault, nu s-a întors fault, au recuperat mingea, ne-au dat gol și am zis arbitrului de ce nu s-a întors faza. Mi-a dat roșu, iar toți foștii mei colegi mă criticau. Cu Steaua (n.r. - FCSB) s-a întors, acum s-a întors.

E normal așa? Și după să mă faceți cum mă făceau ei la televizor? Cum bat câmpii? Când e fault, întorci faza. Punct! Am pierdut două puncte atunci. Două puncte cu ăia, două puncte cu ăia... alții câștigă cu gol care nu e valabil. Sunt puncte importante, băieții ăștia au muncit, au alergat și se pierd puncte. Asta am vrut să zic. I-am felicitat pe toți, s-a muncit bine un an. Toți merită felicitări. Din păcate, meritam victoria, meritam cele trei puncte, dar asta e. Sărbători fericite tuturor. Să fim buni, înțelegători și să ne odihnim, iar paoi să începem iar să muncim.

Noi am învins, doar că nu s-a dat golul. Mâna adversarului era în față. Venim și noi cu o fază, dar degeaba mai venim. Eu am luat roșu. Când m-am dus cu bun simț, după ce s-a terminat meciul și am întrebat de ce nu s-a întors faza... roșu! Ne convine, nu ne convine, trebuie să mergem înainte.

Mazilu are mult talent, rar găsești un jucător ca el. Nu în fiecare zi dăm randamentul pe care-l doresc cei de la televizor. Probabil vor fi și plecări, și veniri”, a spus Gică Hagi, la flash-interviu.

Rapid a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie, unul dintre ele în Cupa României. Giuleștenii ocupă locul trei în clasament, cel puțin până la derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj.

Echipa lui Cristiano Bergodi are 33 de puncte și este la un punct în spatele celor de la Universitatea Craiova.

Farul se află pe locul 5, cu 30 de puncte și încheie anul cu două remize consecutive, însă poate fi detronată de Sepsi, U Cluj sau FC Hermannstadt.