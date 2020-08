"Suntem oameni contra oameni! Asteptam sa cada un jucator pe teren?!" Gigi Multescu a RABUFNIT dupa victoria chinuita a lui Dinamo!

Dinamo s-a impus in primul meci jucat dupa aparitia cazurilor de coronavirus la echipa.

Gigi Multescu a comentat prestatia din aceasta seara a jucatorilor sai si programul infernal pe care il are Dinamo in urmatoarele saptamani.

Antrenorul considera ca nu este deloc normal ceea ce se intampla in Liga 1, unde viata sportivilor este pusa in pericol.

"Majoritatea jucatorilor a venit dupa 3 saptamani de carantina si a trebuit sa recupereze o parte din pregatirea lipsa. Am reusit sa facem o strategie castigatoare, cu daruirea jucatorilor. Le-am spus inainte de meci si au inteles ca acest meci se joaca si cu inima si au jucat in consecinta. Au trecut peste oboseala, peste lipsa de pregatire, si au reusit. Am stat cu inima indoita, cu frica sa nu se intample nimic cu niciun jucator. Din pacate, organele responsabile nu inteleg ce se intampla. Nu stiu Liga si televiziunile ce asteapta.

Am mari indoieli si mi-e frica (n.r. de ceea ce urmeaza). Jucam din doua in doua zile... Nu inteleg ce gandesc acestia oameni? Echipa a stat 3 saptamana in carantina, abia am reusit sa bagam putina pregatire in ei, dar cat sa faci? Adversarii vor fi si mai grei, dar oricum, si un adversar din Liga a 2-a iti pune mari probleme pentru ca nu poti sa sustii, sa te refaci in doua zile.

Acum am si jucat la 21:30, se termina la 12 noaptea. Pierdem si noapte asta, maine ce mai facem? Marti jucam. Pai e posibil asa ceva? Nu se poate! Nu inteleg! Oameni contra oameni! Franta, Belgia, Olanda au intrerupt, in Turcia n-a mai retrogradat nimeni. Pentru ca le pasa de oameni, au grija de ei! Noi ce facem? Asteptam sa cada un jucator pe teren? La noi curg infectatii si noi avem timp si chef sa jucam fotbal in conditiile astea? Ni s-a spus 'Veniti si jucati fotbal!' Da, venim, noi avem obligatia sa venim la meciuri, dar creati-ne conditii care sa nu ne afecteze viata.

Nici nu mai am tensiune, o fi explodat si s-a dus. In fine, ma bucur pentru jucatori si vreau sa felicit staff-ul tehnic. Au facut o munca extraordinara din punct de vedere fizic sa modeleze, sa jongleze cu perioada scurta si intensitatea, si ii felicit", a declarat Multescu la finalul meciului cu FC Voluntari.