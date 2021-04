Sepsi - CFR Cluj, LIVE de la 21:30 | Deplasare dificila pentru echipa lui Iordanescu! Sepsi vine dupa remiza cu Craiova 

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Sepsi si CFR Cluj pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Campioana en-titre vine dupa victoria categorica cu Clinceni de pe teren propriu si ar putea urca pe primul loc in cazul in care castiga la Sf. Gheorghe. De cealalta parte, Sepsi a debutat in playoff cu o remiza pe terenul Craiovei, 0-0.

Echipa lui Grozavu nu a mai castigat de patru meciuri, de la victoria cu 2-1 de la Botosani si se afla pe locul patru in clasament, cu 24 de puncte obtinute.

CFR Cluj a ajuns la patru meciuri fara infrangere, ultima fiind pe Arena Nationala cu FCSB, 0-3.

Sepsi nu a reusit sa se impuna niciodata in cele unsprezece intalniri cu CFR Cluj. In returul sezonului regular, ardelenii s-au impus cu 1-0, prin golul inscris de Debeljuh in minutul 71.

Echipele probabile:

Sepsi Sf. Gheorghe: Niczuly - Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Stefanescu - Vasvari, Fofana, Paun - Aganovic, Safranko, Nouvier

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Ben Youssef, Burca, Camora - Deac, Hoban, Gadea - Chipciu, Debeljuh, Costache