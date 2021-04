Lista neagra a lui Gigi Becali! Cine sunt cei 5 fotbalisti de care FCSB va scapa in aceasta vara 

FCSB se afla in lupta pentru titlu, dar ros-albastrii se gandesc deja si la schimbarile pe care le vor face in lot.

5 fotbalisti au fost pusi deja pe lista plecarilor, transferurile lor fiind sigure dupa finalul acestui sezon. In primul rand, este vorba despre portarul Stefan Tarnovanu, care a fost adus de la Poli Iasi. In prezent, el este a patra optiune pentru poarta FCSB-ului si, cel mai probabil, din sezonul viitor va fi imprumutat.

In al doilea rand, ros-albastrii ar putea scapa in aceasta vara si de fundasii Aristidis Soiledis si Alexandru Stan. FCSB a incercat sa scape de grec inca din iarna, insa fotbalistul nu a vrut sa plece la FC Arges. Dupa finalul acestui sezon, plecarile celor doi sunt iminente, tinand cont de faptul ca le expira contractele.

In al treilea rand, din departamentul ofensiv, FCSB ar putea renunta in aceasta vara la Ante Vukusic si Alexandru Buziuc, atacanti care nu l-au impresionat pe Gigi Becali. Croatul a adunat doar 5 aparitii in tricoul ros-albastrilor, iar Buziuc a jucat in 18 meciuri, insa niciunul dintre ei nu a reusit sa inscrie.

Pentru FCSB, in playoff-ul Ligii 1, urmeaza in aceasta seara meciul cu Academica Clinceni, programat de la ora 20:15. Partida va fi transmisa live pe www.sport.ro.