Giovanni Becali, dezvaluiri incredibile despre momentul in care l-a SCUIPAT in direct pe moderator in studioul Sport.ro! Ce a facut la cateva zile dupa incidentul socant

"Le-am cerut tuturor iertare. Da, mi-a parut rau de ceea ce am facut! Da, rau! Dupa o saptamana, dupa ce mi-a trecut caldura, mi-am cerut scuze! Am avut o viata frumoasa. Cred ca am ajuns la intelepciune. Eram nervos inainte de proces, n-a fost atat de curat, atat de cinstit. Mourinho mi-a zis ca e incredibil ce am patit la cati bani am ajuns in tara. Si el a dat banii inapoi", a spus Giovani Becali in emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de la GSP.

Giovanni Becali a avut doua conflicte de notorietate in emisiuni TV. Impresarul l-a jignit pe Grigore Cartianu in direct la B1 TV si l-a scuipat pe moderatorul Sport.ro Emanuel Terzian, suparat de pozitia acestuia in legatura cu Dosarul Trasnferurilor.