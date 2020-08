Rasturnare incredibila de situatie in privinta lui Coman: "Cine v-a spus voua?!" Reactia lui Becali dupa anuntul ca 'Mbappe' pleaca in Premier League

Impresarul Giovanni Becali a facut declaratii care dau totul peste cap.

Acesta a dezvaluit ca nu are nicio oferta concreta din Premier League, in ciuda zvonurilor potrivit carora Florinel Coman era dorit de Crystal Palace. Insa, Giovanni Becali a spus ca doua echipe si-au manifestat interesul pentru tanarul fotbalist de la FCSB.

"Hai, domne, nu mai vorbiti prostii, il vor cei de la Crystal Palace? Cine v-a spus voua ca-l vor ei? Eu nu am declarat nimic. Eu am declarat ca pe jucător l-am promovat peste tot. In Anglia, in Italia, in America, in Spania, peste tot.

L-am prezentat la echipe. Cand o echipa a fost interesata, cea din America, a venit si a discutat cu clubul si nu s-au inteles.

Cand va fi un club 100% interesat si stie despre ce e vorba si ce suma doreste Gigi, atunci vor sta de vorba, pana atunci, nimic. Singurele oferte au fost de la Sporting si de la Orlando, atat", a declarat Becali, potrivit AntenaSport.

Impresarul a mai spus ca exista interes din partea mai multor echipe, dar acestea se sperie cand aud suma pe care Gigi Becali o vrea in schimbul lui Coman, respectiv 15 milioane de euro.

"Nu am absolut nimic concret. Doar l-am prezentat, multe cluburi l-ar vrea, dar nu ofera ce vrea Gigi", a conchis Giovanni Becali.