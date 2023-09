13 este număr norocos pentru Becali. Ce afacere de 13 milioane a făcut patronul FCSB

Patronul de 65 de ani al grupării roș-albastre a încheiat o afacere mai puțin obișnuită. Becali a comunicat că a vândut o fabrică de armament unor militari americani, a cărei valoare este de 13 milioane de euro.

Americanii ar fi virat deja un avans, însă este nevoie de undă verde din partea Consiliului Concurenței pentru ca afacerea să se poată finaliza.

”Am vândut Fabrica de Armament. Am trimis la Consiliul Concurenței, o hârtie banală, să dea americanii, 13 milioane de euro, mă tot plimbă. Am luat avansul și mi-au zis oamenii că mai au nevoie de Consiliul Concurenței. Aștept să iau banii de luni de zile, nu pot să iau banii din cauza unei hârtii banale. L-am sunat pe Chirițoiu (Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței). Vreau să iau banii, vin în România banii. Ajutați-mă! Ce să vadă Serviciile Secrete, că nu e vorba de ruși. Cam doarme lumea” a fost mesajul lui Gigi Becali, conform fanatik

Gigi Becali lansează contraofensiva în duelul Becali-Talpan

Becali a făcut un pas important în lupta pentru marca ”Steaua”. Conform patronului FCSB, CSA nu va putea folosi marca. ”Aseară am făcut un păcat. Noi am găsit un act, că atunci când eram în puşcărie, nu au vrut să înregistreze la OSIM. I-am scris mesaj lui Talpan. Vezi că am găsit hârtia aia. I-am zis, noapte bună, vise plăcute, puricii să te sărute. Aseară i-am scris. Eu ca să râd, mai fac păcate din astea. Am luat mesajele şi i le-am dat lui Vali. Şi Vali mi-a zis că nu o să mai doarmă. Şi eu i-am mai dat un mesaj.” a fost mesajul lui Gigi Becali.