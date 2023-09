Zalău - Oțelul Galați, LIVE TEXT, ora 16:15! Dorinel Munteanu nu vrea să audă de un pas greșit al echipei sale

Zalău primește vizita Oțelului Galați, marți, de la ora 16:15, în prima etapa din Grupa C a Cupei României.

Moldovenii au ca obiectiv un parcurs cât mai bun și mai lung în Cupa României, motiv pentru care Dorinel Munteanu nu concepe ca echipa sa să se încurce la Zalău.

„Meciul de Cupă cu Zalău este foarte import pentru noi și după... avem cu Dinamo acasă, vineri, care va fi și mai greu”, a spus Dorinel Munteanu după victoria cu FCU Craiova, scor 0-2.

Zalău, neînvinsă în ultimele opt partide

Zalău (Liga 3) are moral bun înaintea duelului cu Oțelul Galați, după ce a câștigat ultimele opt partide disputate în toate competițiile. La ultimul meci disputat în Cupa României, clubul sălăjean s-a impus cu 3-0 în fața Politehnicii Iași.

La Zalău joacă și fostul atacant de la FCSB, Ștefan Nikolic, ajuns la 33 de ani.

„Cred că toată lumea din Zalău e mulțumită, tot orașul trebuie să fie mândru de echipă”, a spus Nikolic, după ce Zalău a eliminat-o pe Poli Iași din Cupă.

„Noi, cei care conducem echipa, ne-am bucura să facem un rezultat pozitiv cu Oţelul. S-a văzut în meciul de vineri că fotbaliştii nu prea erau conectaţi la acel joc şi se gândeau deja la meciul de marţi. Pentru ei este un meci pe care nu-l întâlneşti în fiecare zi, ca să zic aşa. Este un meci oficial cu o echipă din Superligă şi vor da totul pe teren. Dacă nu vom face greşeli individuale, rezultatul poate să fie imprevizibil.

Contează foarte mult că meciul va fi televizat. După o pauză de ani de zile, Zalăul apare iar pe harta fotbalului românesc. Toată lumea va fi cu ochii pe noi să vadă ce echipă avem aici şi cum de am reuşit să eliminăm Poli Iaşi din competiţie. Va fi o motivaţie în plus pentru jucători pentru a demonstra că sunt jucătorii de care clubul are nevoie şi că sunt capabili să facă pasul la următorul nivel”, a spus Ioan Gurzău, managerul secţiei de fotbal de la SCM Zalău.