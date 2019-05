Motivul pentru care toti barbatii FUG cand aud cu ce se ocupa aceasta BOMBA SEXY! Tocmai a aparut intr-un pictorial incendiar

Are centura albastra in jiu-jitsu brazilian!

Paige VanZant este considerata una dintre cele mai frumoase luptatoare din UFC. Americanca de 25 de ani are un palmares de 8 victorii si 4 infrangeri, reusind in 2019 o victorie impresionanta in fata lui Rachael Ostovich prin armbar, manevra care a fost desemnata cea mai buna in ianuarie de catre cei de la MMA Junkie.

Paige a fost model si are si publicata autobiografia numita "Rise: Surviving the Fight of My Life". Ea a aparut si in show-uri de televiziune precum Dancing with the Stars si Chopped si s-a casatorit in septembrie 2018 cu Austin Vanderford, si el luptator de MMA.

Frumusetea lui Paige a dus-o si in editia din 2019 a Sports Illustrated. Ea este in prim plan in editia cu costume de baie.