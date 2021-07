Și trișoare, și pierzătoare? Garbine Muguruza, acuzată că a trișat în sferturile Jocurilor Olimpice 

Garbine Muguruza a fost implicată într-un scandal de arbitraj în timpul meciului pe care l-a jucat în sferturile de finală ale turneului olimpic de tenis de la Tokyo împotriva Elenei Rybakina.

Sportiva din Spania a fost lovită cu mingea în picior de jucătoarea din Kazahstan, care executase greșit un smash, dar din imaginile televizate reiese în mod evident că Garbine Muguruza ar fi fost atinsă de minge.

Spre surprinderea tuturor, arbitrul de scaun, norvegianca Julie Kjendlie nu a sesizat acest aspect, acordându-i punctul Garbinei Muguruza, spre frustrarea adversarei sale, care a fost enervat deopotrivă pe oficialul partidei, cât și pe oponenta sa, care nu a recunoscut faptul că a fost atinsă de minge.



Regulamentul stipulează că punctul ar fi trebuit acordat sportivei din Kazahstan, în ciuda faptului că mingea ar fi aterizat în afara suprafeței de joc, întrucât ultima atingere i-ar fi aparținut Muguruzei.

În ciuda acestui impediment, Elena Rybakina a eliminat-o cu relativă lejeritate pe a noua jucătoare a lumii, scor 7-5, 6-1. Rybakina a trecut printr-o situație similară cu Mihaela Buzărnescu, jucătoarea din România fiind enervată la culme de arbitrul britanic Robert Balmsforth în timpul meciului pe care l-a câștigat în primul tur cu Alison Riske.

Rybakina hit Muguruza with a smash... and lost the point as the umpire didn't see it that way. https://t.co/ewIs5rXvRN



Ce a fost mai rău pentru Mihaela Buzărnescu s-a întâmplat în setul decisiv al meciului cu Riske, când, la scorul de 4-2, avantaj Riske, arbitrul Robert Balmforth din Marea Britanie nu ar fi văzut o minge trimisă în aut de sportiva din SUA. Mihaela Buzărnescu a răbufnit, înjurând cu jumătate de gură: "Are you fucking kidding me...?", după care și-a pus mâna la gură, încercând să evite eventualele penalizări.

"Cum să spui că mingea aia nu e afară?! Cred că glumești" Un game mai târziu, la 4-3 și 30-15 în decisiv, Mihaela Buzărnescu i s-a adresat antrenorului de tenis Călin Ciorbagiu, spunându-i: "Călin, nu se poate așa ceva! Ăștia își bat joc de mine, a fost atât afară! (arată câțiva centimetri buni cu mâna). Deci eu n-am cuvinte, până și ei (staff-ul americancei) au crezut că e afară. Deci nu pot să cred așa ceva!", a spus Buzărnescu, după care i-a repetat arbitrului însuși că mingea trimisă de Alison Riske a fost câțiva centimetri în afara terenului.

Semifinalele turneului olimpic de tenis feminin:

Elina Svitolina vs. Marketa Vondrousova

Belinda Bencic vs. Elena Rybakina

"Are you f*cking kidding me? That shot was this much out. Not even they (pointing towards Riske's team) believed that's in!"

Mihaela Buzărnescu, FURIOUS at Brit umpire Robert Balmforth during the decider vs. Riske, which she won 6-4. #OlympicGames #Tokyo2020 #TeamRomania pic.twitter.com/y8D46hZc5L