Nimeni nu a anticipat asta! Liderul mondial, eliminat încă din primul al turneului olimpic de tenis de la Tokyo

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a fost eliminată din competiția olimpică de tenis de la Tokyo încă din primul tur. Spanioloaica Sara Sorribes Tormo (24 de ani, 48 WTA) a învins campioana en-titre a turneului de la Wimbledon în minimum de seturi, scor 6-4, 6-3, după doar 95 de minute de joc.

Partida a avut loc la ora 12, fus orar japonez, pe o temperatură de 32 de grade celsius la umbră, resimțită puternic de sportiva de la Antipozi. Mai bine adaptată condițiilor de joc, Sorribes Tormo a făcut marea surpriză și va juca în turul secund împotriva franțuzoaicei Fiona Ferro. Ferro a trecut în turul inaugural de Anastasija Sevastova, scor 2-6, 6-4, 6-2 la capătul a două ore și 13 minute de joc.

Sfertfinalistă la Australian Open, retrasă în turul 2 la Roland Garros și campioană la Wimbledon, Ashleigh Barty continuă seria rezultatelor oscilante, dar rămâne lider detașat în circuitul WTA. În prezent, Barty are 9635 de puncte, cu 2299 mai multe decât principala sa urmăritoare, japoneza Naomi Osaka.

Naomi Osaka a câștigat meciul din primul tur din cadrul turneului olimpic de tenis, depășind-o scor 6-1, 6-4 pe sportiva Saisai Zheng din China.

#Tokyo2020 #Olympics #TokyoOlympics

World No. 1 @ashbarty knocked out in 1st round @Tokyo2020 ????#AshBarty dropped serve twice in each set as 48th-ranked #SorribesTormo made just five unforced errors to the Australian's 27 to earn a shock win

Report ✍️ https://t.co/nY37t1M32u pic.twitter.com/i8b68WnPnu