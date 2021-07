Mihaela Buzărnescu a aflat când va juca primul meci la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Niculescu și Olaru joacă primele

Mihaela Buzărnescu, Monica Niculescu și Raluca Olaru au aflat orele de start ale partidelor pe care urmează să le dispute în prima zi a turneului olimpic de tenis de la Tokyo.

Primele care vor intra în concurs vor fi Monica Niculescu și Raluca Olaru, care vor avea misiunea dificilă de a trece de favoritele numărul 5 la câștigarea medaliei de aur, Hao-Ching Chan și Latisha Chan din Taiwan. Meciul va avea loc pe terenul 11, după ora 06:30, fus orar românesc.



Mihaela Buzărnescu va juca în ultima partidă programată pe terenul al nouălea, imediat după încheierea partidei de dublu feminin dintre Garbine Muguruza / Carla Suarez Navarro și Elise Mertens / Alison Van Uytvanck. Duelul sportivei din București cu americanca Alison Riske ar urma să înceapă după ora 09:30, ora României.

Pe terenul central al complexului de tenis Ariake din Tokyo vor juca în ziua inaugurală a competiției olimpice Iga Swiatek, Daniil Medvedev, Barbora Krejcikova și Novak Djokovic, informează Federația Internațională de Tenis.

Mihaela Buzarnescu at practice today getting ready to represent Romania in Singles when Tennis starts at the Olympics on Saturday in Tokyo. pic.twitter.com/8ONIpanpWt