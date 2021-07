Adversarele româncelor în primul tur la Olimpiadă: Mihaela Buzărnescu are palmares pozitiv cu adversara din SUA

Unica reprezentantă a României în proba de simplu a turneului olimpic de tenis, Mihaela Buzărnescu și-a aflat adversara din primul tur. Sportiva americană în vârstă de 31 de ani, Alison Riske (36 WTA) va fi prima oponentă pe care "Miki" Buzărnescu o va avea de întrecut pentru a putea spera la câștigarea unei medalii.

Vestea bună, din punct de vedere statistic este că Mihaela Buzărnescu a avut câștig de cauză în singurul duel direct consumat între cele două jucătoare până în prezent, eliminând-o pe Alison Riske, scor 7-6, 6-1 în sferturile turneului WTA de la Hobart din 2018.

În cazul în care se va califica, Mihaela Buzărnescu (33 de ani, 168 WTA) își va măsura forțele în runda a doua competițională cu învingătoarea meciului dintre Kiki Bertens (21 WTA) și Marketa Vondrousova (41 WTA).

În proba de dublu feminin, Monica Niculescu și Raluca Olaru vor primi în turul inaugural replica perechii taiwaneze formate din Hao-Ching Chan și Latisha Chan, care sunt cap de serie numărul 5 în competiția olimpică.

Probele de tenis ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo se vor desfășura în săptămâna 24 iulie - 1 august.

Mihaela Buzarnescu at practice today getting ready to represent Romania in Singles when Tennis starts at the Olympics on Saturday in Tokyo. pic.twitter.com/8ONIpanpWt