"Eu aș fi plătit ca să joc la Olimpiadă, dar nu pot să judec pe nimeni!" Mesajul lui Buzărnescu către Simona Halep

Mihaela Buzărnescu declară că ar fi plătit ea însăși pentru oportunitatea de a juca tenis la Olimpiada de la Tokyo.

Mihaela Buzărnescu s-a declarat onorată de privilegiul de a fi jucătoarea care reprezintă România în proba de simplu a turneului olimpic de tenis. Întrucât Simona Halep, Sorana Cîrstea, Patricia Țig și Irina Begu au refuzat participarea din motive medicale, sportivei din București i-a fost lansată o invitație neașteptată, deoarece "Miki" se clasează pe locul 168 WTA, mult sub pragul olimpic.

"Sunt atât de mândră şi onorată că reprezint România şi sper să joc bine pentru că în ultima vreme joc mai bine şi mă simt mai bine şi sper să vină nişte meciuri bune. Aş fi plătit eu ca să fiu acolo pentru că îmi doresc enorm acest lucru şi mă bucur că s-a realizat.

Eram deja resemnată şi a venit veste în urmă cu câteva zile şi nici nu am avut timp să mă bucur că a trebuit să fac foarte multe formalităţi ca să pot pleca. În tenis, ştiţi cum e, nu contează atât de mult clasamentul, cotează forma din ziua respectivă. Nu trebuie să te bazezi pe clasametul unei jucătoare sau adversare, dar bineînţeles dacă s-au retras câteva jucătoare de tot sigur că este o şansă în plus. Ar fi ideal să ajung în semifinale sau să mă bat pentru o medalie! Eu am mai jucat acolo un ITF mai mare şi am făcut finala, deci ştiu centralul, am jucat vreo 3 sau 4 meciuri acolo," a declarat Mihaela Buzărnescu la plecarea din țară, notează Telekom Sport.

Cât despre cele 4 jucătoare din România calificate la Olimpiadă, dar care au ales să nu participe pentru a-și continua recuperarea din diversele accidentări, Mihaela Buzărnescu a spus următoarele:

"Sunt sigură că fiecare are motivul ei pentru care nu participă şi trebuie întelese. Fiecare ştie mai bine, eu nu pot să judec pe nimeni, este alegerea fiecarei jucatoare, eu pot să spun doar despre mine că îmi doaream foarte mult sa merg. Sigur că este ca şi un Grand Slam, mai mult poate, fiind doar la 4 ani, aşa că da, o medalie olimpică e unică", a completat Buzărnescu.