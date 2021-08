Florin Ștefan a participat la Campionatul European U21 din 2019 și la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucătorul a declarat pentru www.sport.ro ce a simțit când a reprezentat România la aceste două competiții.

După despărțirea de Sepsi OSK de acum trei luni, din luna mai a acestui an, Florin Ștefan (25 ani) încă nu a semnat cu o nouă echipă. Fundașul stânga locuiește în Slatina, orașul natal, unde se află în ultima fază a negocierilor cu mai multe cluburi.

Cu toate acestea, internaționalul român se bucură că nu a putut fi condiționat de nimeni pentru a participa la Jocurile Olimpice. Ștefan este de părere că România a scos maximum din această experiență, având în vedere barierele pe care le-a întâmpinat.

Ștefan: „Ne-am calificat la Jocurile Olimpice când nimeni nu se aștepta să ajungem acolo”



„Sunt bine, doar că n-am semnat, dar asta se poate rezolva. Până la urmă stăteam și mă gândeam, am stat, am stat, dar până la urmă a fost bine că am prins Jocurile Olimpice. Nu m-a oprit nimeni să mă duc, cum au fost alte cluburi, nu au lăsat jucătorii.

Ultima dată echipa națională a României a fost acum 57 de ani. Cât mai trăiesc eu, nu știu dacă o să se mai califice o echipă la Jocurile Olimpice. Este foarte dificil să ajungi acolo.

Normal, se putea și mai mult, dar decât deloc, e bine și 4 puncte. Nu ne-am făcut de râs să pierdem toate meciurile, am avut doar o singură înfrângere, am avut și probleme cu accidentările. Nu a fost tot lotul pe care și-l dorea Mirel (n.r. - Rădoi).

Nu a fost o presiune. Noi am făcut ceva, am calificat echipa, când nimeni nu se aștepta să ajungem acolo. Dacă ieșeam din grupe era bonus, noi nu am avut nicio presiune. Chiar îmi e dor de staff-ul de la U21 al lui Mirel. Doamne Ajută să mă adaptez repede, să prind câteva meciuri și să fiu din nou la națională”, a declarat Florin Ștefan pentru www.sport.ro.

Chiar dacă nu a efectuat pregătirea de vară cu nicio echipă, fostul jucător al lui Sepsi OSK nu s-a neglijat. Acesta a mărturisit că se antrenează zilnic alături de un preparator fizic.

„După Tokyo m-am relaxat câteva zile. Mă antrenez zilnic, am luat un preparator fizic care mă ajută. Am aici, la Slatina, terenuri de fotbal și mă antrenez.

Câteva zile mi-a fost greu când m-am întors de la Tokyo să mă adaptez cu fusul orar. Am avut nevoie de câteva zile de odihnă”, a precizat Florin Ștefan.

Fundașul stânga a avut un ciclu complet în cadrul echipei naționale U21. A participat la preliminariile Campionatului European din 2019, a jucat la turneul final din Italia, unde a obținut calificarea la Jocurile Olimpice, iar apoi a reprezentat România la Tokyo.

Florin Ștefan consideră că meciurile de la Jocurile Olimpice nu au mai avut același farmec fără suporteri. Fotbalistul își aduce aminte cu drag de tribunele pline cu români de la Campionatul European din 2019.

„Eu și acum mă uit la rezumatul cu Anglia de la Euro U21 și îmi vine să plâng”



„E diferență mare față de Euro 2019. Acolo era o calificare după 20 de ani, dar nu era pandemia. Altfel era cu suporterii, altfel era euforia. În Italia era plin de români. La ultimul meci cu Germania erau 20.000 de români.

La Tokyo, în schimb, nu au fost suporteri. A fost mai dificil, fără suporteri nu are același farmec fotbalul.

Eu și acum mai am momente când mă uit la rezumatul ală de nouă minute din meciul cu Anglia de la Campionatul European U21 și îmi vine să plâng. În teren nu îți dai seama, dar când te uiți și vezi cum se trăia meciul, emoții la fiecare fază.

La un moment dat, când a dat golul de 3-2 nici nu știai dacă să te mai bucuri sau nu, să nu te egaleze. La 3-2 au mai avut ei o bară, când a dat Abraham o lovitură de cap, aia cred că a fost mâna lui Dumnezeu.

Ne bucurăm că am făcut ceva și că am rămas în istorie. Nu cred că o să mai batem așa ușor Anglia, Croația, să ne luptăm cot la cot cu Germania”, a mărturisit internaționalul român.

Florin Ștefan a început fotbalul la FC Olt Slatina. Ulterior, cariera jucătorului a avut o pantă ascendentă. În 2016, a fost împrumutat de Academica Cliceni, unde s-a bătut pentru promovarea în Liga 1. Evoluțiile sale nu au trecut neobservate, iar sezonul următor avea să își facă debutul în prima ligă, în tricoul lui Daco-Getica.

Doi ani mai târziu, avea să semneze cu Sepsi OSK, formație alături de care a reușit calificarea în playoff, bifând 86 de meciuri în ultimele 3 sezoane pentru covăsneni, timp în care a marcat 5 goluri și a oferit 8 pase decisive.

În acest moment, cota lui Florin Ștefan este de 1 milion de euro, conform transfermarkt.