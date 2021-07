Un fost internațional face acuze după eșecul de la Jocurile Olimpice: „Anumiți jucători nu au vrut să meargă la Tokyo!”

România a ratat calificarea în sferturile de finală de la Jocurile Olimpice.

România nu a reușit să iasă din Grupa B. Băieții lui Rădoi au obținut 4 puncte în cele 3 meciuri. După o victorie cu Honduras, 1-0, a urmat o înfrângere la scor contra Coreei de Sud, 0-4, și o remiză cu Noua Zeelandă, 0-0.

George Florescu este de părere că nu se puteau obține rezultate mai bune cu lotul pe care Mirel Rădoi l-a avut la dispoziție. Fostul internațional susține că jucători care nu se încadrau în regula U23 au refuzat să participe la Jocurile Olimpice și acuză Federația Română de Fotbal că nu a implementat niște reguli clare pentru echipele de club.

„Cu siguranţă, este foarte important că am reuşit să ne calificăm la Jocurile Olimpice. Dar ne aşteptam la rezultate mult mai bune, mai ales ţinând cont de adversarii pe care i-am avut în grupă, n-am jucat cu nicio forţă a fotbalului mondial. Acum 20 de ani, dacă ne gândeam să ne comparăm forţele cu Honduras şi Noua Zeelandă, era un subiect de glume. Am avut o grupă uşoară, dar unul dintre motive pentru că nu ne-am calificat e faptul că unele dintre echipe nu şi-au lăsat jucătorii. La neozeelandezi am văzut doi jucători care sunt titulari în Premier League. Noi de ce n-am reuşit să adunăm o naţională care să ţină steagul sus?

Am sursele mele din interiorul naţionalei şi problema majoră a fost nu doar faptul că cluburile nu şi-au lăsat jucătorii, ci anumiţi jucători n-au vrut să meargă la Tokyo, din păcate. Trebuie să fim realişti, chiar n-a fost o echipă naţională cu care puteam să emitem pretenţii. De ce Federaţia Română de Fotbal n-a obligat cluburile din România să lase jucătorii la Jocurile Olimpice? Spania a aplicat o astfel de lege, noi de ce n-am putea? Spaniolii, deşi sunt mult superiori românilor, pot să facă asta. De ce ne permitem să ajungem de râsul altor naţiuni? Până la urmă, selecţionerul şi-a făcut treaba cu ce material a avut la dispoziţie.

Ştiu sigur că anumiţi jucători n-au vrut să vină, deşi au fost contactaţi personal pentru a veni în sprijinul echipei naţionale. Erau trecuţi de vârsta de la tineret. Probabil că la echipele de club se câştigă mai bine decât o prezenţă la turneul olimpic. Nu vreau să fac speculaţii”, a declarat fostul fotbalist la Look Sport.

George Florescu a debutat la echipa națională a României în 2010, în mandatul lui Răzvan Lucescu. Jucătorul a bifat 11 prezențe pentru prima reprezentativă, reușind să marcheze un gol, în victoria cu Honduras, 3-0. De-a lungul carierei, mijlocașul a evoluat pentru Universitatea Cluj, Sheriff Tiraspol, Torpedo Moscova, Midtjylland, Alania Vladikavkaz, Arsenal Kiev, Dinamo Moscova, Astra Giurgiu, Gabala și Omonia Nicosia.