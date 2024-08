Imane Khelif a dat naștere unei controverse globale legate de genul ei, dar acasă, în Algeria, nimeni nu a plecat urechea și a fost așteptată de sute de mii de oameni, alături de care a sărbătorit cucerirea titlului olimpic la box.

Sportiva a oferit și o reacție prin care le-a mulțumit celor veniți la evenimentul care a avut loc la Tiaret, dar a ținut, indirect, să îi atace și pe contestatari, ea fiind atacată de multe personalități internaționale și nu numai, chiar și de adversarele pe care le-a avut la Jocurile Olimpice de la Paris, dar chiar și suporterii sportului au reacționat dur, în online.

”A fost o primire călduroasă de care am avut parte azi. Toți algerienii și algerienele au dreptul să se bucure și să profite.

Chiar și președintele Republicii este în realitate primul suporter al lui Imane Khelif, ceea ce demonstrează că statul și poporul sunt în spatele acestui sport. Eu sunt convins că sportul este un mesaj pentru popoare”, a spus campioana olimpică.

În privința performanței de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, pugilista Imane Khelif, aflată în centrul unei controverse globale, a cucerit medalia de aur la categoria 66 kg, în faţa unui stadion care a susţinut-o. În ultimul act, Khelif a învins-o la puncte, cu scorul de 5-0, pe chinezoaica Liu Yang, campioana mondială în exercițiu.

Imane Khelif, în vârstă de 25 de ani, a scris istorie pentru țara ei, pentru că a adus Algeriei al doilea titlu olimpic la Paris, după cel al gimnastei Kaylia Nemour.

???????????? Olympic gold medalist Imane Khelif returned to her home town of Tiaret and received an incredible champions reception from the locals pic.twitter.com/Ya3ElH7dLd