Valentin Mihăilă a debutat la Atalanta în eșecul contra lui Cagliari! Românul, folosit într-o poziție inedită

Atalanta, cu Valentin Mihăilă introdus pe final, a pierdut pe teren propriu contra lui Cagliari, la care Răzvan Marin a fost integralist, scor 1-2, în runda cu numărul 24 din Serie A.

După o primă repriză fără goluri, Cagliari a produs surpriza și a deschis scorul în minutul 50, prin Pereiro. Două minute mai târziu, Atalanta a rămas în inferioritate numerică, portarul Musso văzând direct cartonașul roșu pentru un fault la marginea careului.

Gasperini i-a aruncat în luptă pe Zapata și Boga, iar Atalanta a restabilit egalitatea în minutul 64, prin Palomino. Bucuria formației din Bergamo a durat doar patru minute, Pereiro aducând-o din nou în avantaj pe Cagliari.

Valentin Mihăilă a început din postura de rezervă, iar Gian Piero Gasperini a decis să îl introducă în minutul 72, când echipa sa era condusă cu 2-1 și evolua în inferioritate numerică.

Mihăilă i-a luat locul lui Duvan Zapata, care fusese introdus cu doar un sfert de oră înainte. Atacantul columbian a acuzat probleme medicale și a cerut să fie schimbat.

#AtalantaCagliari | 1-2 | 72'

???? Cambio #Atalanta | Substitution

➡️ Debutto in ⚫️???? per #Mihaila | Atalanta debut for Mihaila

⬅️ #Zapata#GoAtalantaGo ⚫️????