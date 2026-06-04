Ce salariu are Adrian Popa la Steaua. Suma surprinzătoare dezvăluită de fostul internațional

Ce salariu are Adrian Popa la Steaua. Suma surprinzătoare dezvăluită de fostul internațional Fotbal intern
SPORT.RO
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Adrian Popa (37 de ani) a dezvăluit public suma pe care o câștigă la CSA Steaua.

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Ajuns la 37 de ani, fotbalistul are un CV bogat, bifând de-a lungul carierei echipe precum FCSB, Reading și Ludogoreț, dar și 24 de selecții la echipa națională a României. În tricoul formației roș-albastre, Popa a evoluat în 20 de partide în toate competițiile, trecându-și în cont un gol și o singură pasă decisivă.

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Adevărul despre veniturile mijlocașului

Întrebat direct despre suma pe care o câștigă în Ghencea, Adi Popa a surprins pe toată lumea în momentul în care a susținut că salariul său este mult sub cele „cinci bătrâne” (cinci mii de euro) despre care se vorbește în spațiul public.

„Un pic mai mult de 5.000 de lei”, a transmis Adrian Popa, potrivit iAMSport.

50.000 de euro este cota de piață a fotbalistului cu trei titluri în palmare, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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