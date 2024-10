Inter nu l-a uitat pe Cristi Chivu. Mesajul transmis în ziua în care fostul căpitan al României a împlinit 44 de ani

Cristi Chivu vine să vorbească despre cariera din fotbalul mare: ”Ne-am înțeles în 30 de minute”

Cristian Gheorghe a dezvăluit în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, transmisă de VOYO și Sport.ro, cum l-a convins pe Cristian Chivu să devină lector la cursurile Sports Business Academy și a vorbit despre cluburi și personalități din sport care și-au construit o imagine fără cusur sau mai au multe de pus la punct pentru a lua nota 10 la acest capitol.

Cristian Chivu a acceptat propunerea și va discuta despre cariera sa de jucător, despre momentele grele și momentele care l-au făcut să considere că și-a împlinit visul pentru care s-a îndreptat către fotbal.

”Vom discuta despre parcursul lui, acesta e profilul întâlnirii, așa s-a întâmplat și cu Ghiță Mureșan, asta s-a întâmplat și cu invitații din afară, cu Zambrotta sau Ravanelli, cum au început, persoanele importante din viața lor, deciziile importante din viața lor, decizii pe care le regretă.

Sunt aspecte care interesează și dacă nu ești pasionat de management sportiv sau marketing sportiv. Cu Cristi am interacționat, am mai fost implicat cu el în proiecte. Mi-am dorit foarte mult să avem un deținător de Liga Campionilor, să fie român, iar profilul lui nu trebuie făcut, nu trebuie prezentat.

A avut grijă de imaginea lui, mereu a fost atent cu aparițiile lui. A fost o discuție cu el de 30 de minute și ne-am înțeles. A fost de acord să și anunțăm că el va veni. Sunt lucruri care se întâmplă, am încercat mereu să facem lucrurile ca în afară.

După ce am stabilit că va participa, am analizat atent, am făcut profilul, am ales pozele. Rămâi șocat când vezi că a fost căpitan la Ajax, are titluri cu Ajax, povestea lui e incredibilă! Am rămas frustrat de faptul că parcă a terminat prea devreme cariera”, a spus Cristian Gheorghe în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.